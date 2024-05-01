Выступившие против СВО барды Никитины угодили в скандал после концертов в США

Российские барды Сергей и Татьяна Никитины, известные своей критикой в адрес РФ после начала спецоперации (СВО), попали в скандал в США. Музыкантов обвинили в исполнении песен без авторского разрешения.

Как сообщает "Царьград", на концертах за границей Никитины исполняли песни на стихи советской и российской поэтессы Юнны Мориц "Собака бывает кусачей", "Большой секрет для маленькой компании" и другие. Однако разрешения у автора музыканты не получили. В связи с этим Мориц, занимающая ярко выраженную патриотическую позицию, обратилась к адвокатам, чтобы запретить бардам исполнять композиции на её произведения. К слову, ранее в Сети появилась информация о том, что во время концертов в Штатах Никитины собирали средства, которые направлялись на нужды ВСУ.

В ответ на обвинения барды отказались от участия в фестивале "Возраст счастья" в Черногории, который пройдёт в конце мая. Также артисты утверждают, что никогда не спонсировали ВСУ. По их словам, появившаяся в Сети информация об этом является "злонамеренной ложью и клеветой". Кроме того, Никитины заявили, что якобы не переезжали в Штаты после начала СВО. Согласно заявлению бардов, в Америке живёт их сын вместе с детьми, поэтому на протяжении последних трёх десятилетий они часто гостят там.

Никитины известны широкой публике как авторы заглавной композиции к оскароносному фильму "Москва слезам не верит" — песни "Александра", а также песен к "Иронии судьбы, или С лёгким паром!" и "Забытой мелодии для флейты".