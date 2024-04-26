"Убивают русских": Лоза жёстко прошёлся по Макаревичу* и Гребенщикову*, которые донатят ВСУ

Известный композитор и певец Юрий Лоза осудил артистов, сбежавших из России и оказывающих помощь ВСУ. Артист, в частности, отметил нескольких коллег по цеху — Бориса Гребенщикова* и Андрея Макаревича*, отправляющих украинской армии деньги, заработанные на концертах.

"На средства, которые Макаревич* с Гребенщиковым* отправляют Украине, закупается оружие, из которого потом убивают наших солдат, наших мирных жителей в Белгороде и приграничных областях", — возмутился композитор в беседе с aif.ru.

Как отметил Лоза, если бы Гребенщиков* и Макаревич* просто "что-то крякали" против нашей страны, то он бы не воспринимал это настолько остро, потому что не собирается копаться в словах "каждого гражданина западной страны". Однако именно материальную помощь, которую артисты-иноагенты отправляют врагам, композитор расценивает как "ужасный поступок". Он признался, что не понимает, как вообще можно отправлять деньги на убийство, по сути, своих же родных зрителей.

А ранее Лоза исключил возвращение певицы Аллы Пугачёвой на сцену. Он уверен, что артистка больше не нужна россиянам, несмотря на то что она большая певица, которая раньше выделялась различными скандалами и своеобразной аурой.