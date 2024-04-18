Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Макаревичу*
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Мосгорсуд признал законным административный штраф в размере 35 тысяч рублей, назначенный музыканту Андрею Макаревичу* за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях в Сети.
"Московский городской суд оставил постановление Симоновского районного суда города Москвы о назначении Макаревичу Андрею Вадимовичу* административного наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", — сообщили в суде.
Напомним, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич* попал в перечень иноагентов 2 сентября 2022 года. Тогда он счёл свой новый статус поводом для шуток и заявил, что "принимает поздравления". В августе 2023 года Симоновский суд Москвы на 35 тысяч рублей оштрафовал музыканта за отсутствие маркировки о статусе иноагента.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.