На перенесённом из-за теракта в "Крокусе" концерте "Пикника" усилили контроль

Сегодня в Москве проходит концерт группы "Пикник", который должен был состояться 22 марта, но был перенесён из-за теракта в "Крокусе". Перед мероприятием усилили меры безопасности, так зрителей при входе в "Live-арену" призывали выбросить напитки, в том числе воду.