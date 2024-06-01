На перенесённом из-за теракта в "Крокусе" концерте "Пикника" усилили контроль
Сегодня в Москве проходит концерт группы "Пикник", который должен был состояться 22 марта, но был перенесён из-за теракта в "Крокусе". Перед мероприятием усилили меры безопасности, так зрителей при входе в "Live-арену" призывали выбросить напитки, в том числе воду.
Также охранники сканировали все рюкзаки и большие сумки. А у самого концертного зала по периметру стоят полицейские.
Как сообщал Life.ru, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокуса", которые пришли на концерт "Пикника". Боевики подожгли зрительный зал и сбежали, их удалось поймать в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Задержаны четверо непосредственных исполнителей и их пособники. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины. Глава ФСБ Александр Бортников указал, что задержано свыше 20 человек, причастных к теракту. Следственный комитет возбудил дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе".
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