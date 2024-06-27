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Беременная Сати Казанова попала в больницу и вышла на связь с фанатами, сообщив плохую весть

Беременная Сати Казанова сообщила о госпитализации и отмене выступления

27 июня, 19:06
Сати Казанова попала в больницу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarikazanova

Сати Казанова попала в больницу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarikazanova

Певица и экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова, которая недавно сообщила о своей долгожданной беременности, попала в больницу и объявила об отмене своего выступления в Санкт-Петербурге. Артистка записала видео из больничной палаты и разместила его в своих соцсетях.

Сати Казанова попала в больницу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarikazanova

"Всем привет из больничной палаты! По состоянию здоровья я не смогу доехать до Петербурга и выступить. Пришлось срочно госпитализироваться. Не волнуйтесь, всё хорошо, ничего такого страшного, но кое-какие вмешательства нужно сделать, чтобы в дальнейшем всё было хорошо", поделилась она с поклонниками.

По словам артистки, врачи посоветовали ей абсолютный покой и восстановление и назначили капельницы. При этом Сати надеется, что сможет поправить своё здоровье к московскому концерту, назначенному на 13 июля.

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Напомним, в начале июня Сати Казанова объявила, что скоро станет мамой. Она выложила видео, на котором предстаёт с округлившимся животом. По её словам, это "долгожданное и вымоленное чудо".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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