Беременная Сати Казанова попала в больницу и вышла на связь с фанатами, сообщив плохую весть Беременная Сати Казанова сообщила о госпитализации и отмене выступления 27 июня, 19:06 Сати Казанова попала в больницу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarikazanova

Певица и экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова, которая недавно сообщила о своей долгожданной беременности, попала в больницу и объявила об отмене своего выступления в Санкт-Петербурге. Артистка записала видео из больничной палаты и разместила его в своих соцсетях.

Сати Казанова попала в больницу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarikazanova

"Всем привет из больничной палаты! По состоянию здоровья я не смогу доехать до Петербурга и выступить. Пришлось срочно госпитализироваться. Не волнуйтесь, всё хорошо, ничего такого страшного, но кое-какие вмешательства нужно сделать, чтобы в дальнейшем всё было хорошо", — поделилась она с поклонниками.

По словам артистки, врачи посоветовали ей абсолютный покой и восстановление и назначили капельницы. При этом Сати надеется, что сможет поправить своё здоровье к московскому концерту, назначенному на 13 июля.

Напомним, в начале июня Сати Казанова объявила, что скоро станет мамой. Она выложила видео, на котором предстаёт с округлившимся животом. По её словам, это "долгожданное и вымоленное чудо".

Авторы Татьяна Миссуми