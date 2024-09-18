Роды длились 28 часов: Анна Хилькевич стала мамой в третий раз и уже показала дочь Анна Хилькевич стала мамой в третий раз и рассказала, что рожала 28 часов 18 сентября, 16:44 Анна Хилькевич с новорожденной дочерью. Фото © Telegram / Аня Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич родила третью дочь. Роды, которые артистка на последних неделях пыталась вызвать всеми способами, длились целых 28 часов. Об этом Анна рассказала в своём Telegram-канале.

«Роды были «интересные», очень.... Пока кратко — длилось 28 часов. Не по плану пошло всё. Но, к счастью, обошлись без кесарева.», — рассказала Хилькевич.

Анна Хилькевич показала новорождённую дочь. Видео © Telagram/Аня Хилькевич

Девочка родилась с весом 3800 граммов и ростом 55 сантиметров. Она тяжело далась маме, которая «почти ничего не ела 33 часа, не спала почти двое суток».

Актриса уточнила, что дочка родилась в полнолуние. Теперь уже многодетная мать планирует отдыхать и «знакомиться» с ребёнком. Имя ребенка пока держат в секрете, но в ближайшее время Хилькевич пообещала его раскрыть.

Авторы Полина Никифорова