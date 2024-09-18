Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Роды длились 28 часов: Анна Хилькевич стала мамой в третий раз и уже показала дочь

Анна Хилькевич стала мамой в третий раз и рассказала, что рожала 28 часов

18 сентября, 16:44
Анна Хилькевич с новорожденной дочерью. Фото © Telegram / Аня Хилькевич

Анна Хилькевич с новорожденной дочерью. Фото © Telegram / Аня Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич родила третью дочь. Роды, которые артистка на последних неделях пыталась вызвать всеми способами, длились целых 28 часов. Об этом Анна рассказала в своём Telegram-канале.

«Роды были «интересные», очень.... Пока краткодлилось 28 часов. Не по плану пошло всё. Но, к счастью, обошлись без кесарева.», — рассказала Хилькевич.

Анна Хилькевич показала новорождённую дочь. Видео © Telagram/Аня Хилькевич

Девочка родилась с весом 3800 граммов и ростом 55 сантиметров. Она тяжело далась маме, которая «почти ничего не ела 33 часа, не спала почти двое суток».

Актриса уточнила, что дочка родилась в полнолуние. Теперь уже многодетная мать планирует отдыхать и «знакомиться» с ребёнком. Имя ребенка пока держат в секрете, но в ближайшее время Хилькевич пообещала его раскрыть.

Всему виной невроз: Врач рассказала о вредной привычке Хилькевич
Всему виной невроз: Врач рассказала о вредной привычке Хилькевич

У Хилькевич уже есть две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария, которой недавно официально сменили имя. До этого девочку звали просто Машей, но дочка захотела, чтобы её имя начиналось на букву «А».

Авторы
Полина Никифорова
Полина Никифорова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!