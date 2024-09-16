Анна Хилькевич пыталась вызвать роды тверком на каблуках

«Шла 41-я неделя. Она вызывала роды как могла. Но вызвала только усталость на лице мужа в конце ролика» , — подписала звезда «Универа» публикацию.

6 наших звёзд, кто явно переборщил с пластикой и теперь даже на себя перестал походить

6 наших звёзд, кто явно переборщил с пластикой и теперь даже на себя перестал походить

Актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым, пара воспитывает двух дочерей: Арианну и Анну-Марию, которая, кстати, недавно поменяла имя. Пятилетняя Маша захотела, чтобы её имя начиналось на букву «А», как и у всех членов семьи. Сейчас Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка.