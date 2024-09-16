Анна Хилькевич пыталась вызвать роды тверком на каблуках
Актриса Анна Хилькевич станцевала тверк на 41-й неделе беременности
На 41-й неделе беременности Анна Хилькевич решила вызвать роды необычным способом. Фото © Telegram / Аня Хилькевич
Актриса Анна Хилькевич, которая находится на 41-й неделе беременности, решила вызвать роды необычным способом. Она станцевала тверк на каблуках.
Беременная Анна Хилькевич танцует тверк. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annakhilkevich
«Шла 41-я неделя. Она вызывала роды как могла. Но вызвала только усталость на лице мужа в конце ролика», — подписала звезда «Универа» публикацию.
Подписчики отметили, что Хилькевич удалось сохранить красивую фигуру.
Актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым, пара воспитывает двух дочерей: Арианну и Анну-Марию, которая, кстати, недавно поменяла имя. Пятилетняя Маша захотела, чтобы её имя начиналось на букву «А», как и у всех членов семьи. Сейчас Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка.