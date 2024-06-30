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30 июня, 14:32

"Ей идёт": Пятилетняя дочь звезды "Универа" Хилькевич официально сменила имя

Актриса Хилькевич сообщила, что наконец-то изменила младшей дочери имя

Анна Хилькевич. Обложка © Telegram / khilkevich_anna

Анна Хилькевич. Обложка © Telegram / khilkevich_anna

Актриса Анна Хилькевич сообщила, что наконец-то изменила младшей дочери имя. Этой идеей звезда сериала "Универ" загорелась ещё три года назад, и вот только сейчас уладились все вопросы с документами.

"Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать. Всё, разрешили Машеньку называть Анна-Мария! Анна-Мария Артуровна Мартиросян. Ну, ей нравится, красиво. Идёт ей!" — поделилась Хилькевич в соцсетях.

Как рассказывал Life.ru, недавно Анна призналась, что она приняла решение сменить имя младшей дочери, пятилетней Марии. Актриса объяснила, что Маша в какой-то момент сама захотела, чтобы её имя, как и у других членов семьи, начиналось на букву "а". Её отца зовут Артур, а старшую сестру Арианна. Кстати, сейчас Хилькевич беременна третьим ребёнком, у пары снова будет девочка. Вероятно, её имя также будет начинаться с буквы "а".

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Наталья Исакова
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