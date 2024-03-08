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8 марта, 01:59

Всему виной невроз: Врач рассказала о вредной привычке Хилькевич

Психолог Макаренко: Хилькевич избавилась от курения благодаря железной силе воли

Анна Хилькевич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annakhilkevich

Анна Хилькевич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annakhilkevich

Анна Хилькевич проявила железную силу воли, когда бросила курить за два дня, заявила психолог Мария Макаренко. Актриса стала заложницей вредной привычки из-за невроза и тревожного состояния, справиться с которыми ей и помогал никотин, уверена собеседница портала "Страсти".

По словам эксперта, посредством глубоких вдохов курящие люди погружаются в медитативное состояние и разгружают психику. Однако звезде "Универа" удалось найти безвредную альтернативу этому занятию в лице молитв. Макаренко подчеркнула, что после преодоления невротической зависимости Хилькевич пришлось ещё и бороться с физической потребностью в никотине. Однако и с этой задачей актриса справилась на ура.

"Этот этап человек проходит на силе воли. Очевидно, что у Анны она "железная", поэтому ей удалось так быстро перенастроить свои нейронные связи. Ведь курение — это социальная история. Поэтому большинство людей начинают дымить в подростковом возрасте, когда хочется стать "своим в тусовке". С возрастом эта потребность снижается", — пояснила психолог.

Учёные выяснили, в каком возрасте нужно бросить курить, чтобы продлить жизнь
Учёные выяснили, в каком возрасте нужно бросить курить, чтобы продлить жизнь

Решение Хилькевич благоприятно отразится на её здоровье, ведь курение провоцирует более десяти форм рака, рассказывал Life.ru ранее. Ещё онкология грозит тем, кто пренебрегает физической активностью.

Илья Пушкарев
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