Всему виной невроз: Врач рассказала о вредной привычке Хилькевич

Анна Хилькевич проявила железную силу воли, когда бросила курить за два дня, заявила психолог Мария Макаренко. Актриса стала заложницей вредной привычки из-за невроза и тревожного состояния, справиться с которыми ей и помогал никотин, уверена собеседница портала "Страсти".

По словам эксперта, посредством глубоких вдохов курящие люди погружаются в медитативное состояние и разгружают психику. Однако звезде "Универа" удалось найти безвредную альтернативу этому занятию в лице молитв. Макаренко подчеркнула, что после преодоления невротической зависимости Хилькевич пришлось ещё и бороться с физической потребностью в никотине. Однако и с этой задачей актриса справилась на ура.

"Этот этап человек проходит на силе воли. Очевидно, что у Анны она "железная", поэтому ей удалось так быстро перенастроить свои нейронные связи. Ведь курение — это социальная история. Поэтому большинство людей начинают дымить в подростковом возрасте, когда хочется стать "своим в тусовке". С возрастом эта потребность снижается", — пояснила психолог.