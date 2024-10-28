Сати Казанова после рождения дочери решила за деньги раскрыть сексуальность россиянок

Певица Сати Казанова, ставшая мамой, отменила все корпоративы и мероприятия до апреля 2025 года. Как сообщает SHOT, экс-солистка группы «Фабрика» будет зарабатывать в онлайне на рассказах про карму и духовных практиках на раскрытие женственности.

По данным телеграм-канала, 42-летняя Казанова, дающая в последнее время акустические концерты Sati Ethnica, пела на корпоративах за 2,5 миллиона рублей. Несмотря на рождение долгожданного ребёнка, целиком и полностью погружаться в материнство артистка не будет. В её планах — вести духовные практики на дому онлайн. В клубе Казановой есть несколько тарифов: на месяц за 7490 рублей, три месяца за 20990 рублей, четыре месяца за 24990 рублей. Также имеется VIP-тариф с самой Сати на 30 мест. Певица обещает поделиться древними духовными практиками, которые помогут найти себя, мужчину мечты и раскрыть сексуальность.