Сати Казанова показала новорождённую дочку
Сати Казанова с новорождённой дочерью и супругом Стефано Тиоццо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stefanotiozzo
Певица Сати Казанова впервые показала новорождённую дочку. Семейные фотографии появились в личном аккаунте супруга исполнительницы Стефано Тиоццо. Публикацию новоиспечённый отец сопроводил трогательной подписью на итальянском языке.
«Ты прибыла в волшебную ночь, ночь особого праздника и самый прекрасный месяц в году в Индии, на земле, которую так любят мама и папа. Говоря о маме, папе и любви, ты, похоже, пришла, чтобы научить нас тому, что есть настоящая любовь. Нам ещё многому предстоит научиться, но мы готовы, как никогда раньше. Это будет прекрасное путешествие», — говорится в подписки к публикации.
Напомним, певица Сати Казанова стала мамой буквально несколько дней назад. У неё родилась девочка от супруга Стефано Тиоццо 23 октября. Ранее артистка признавалась, что семь лет не могла забеременеть и наконец «вымолила чудо».