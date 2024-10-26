Сати Казанова показала новорождённую дочку

«Ты прибыла в волшебную ночь, ночь особого праздника и самый прекрасный месяц в году в Индии, на земле, которую так любят мама и папа. Говоря о маме, папе и любви, ты, похоже, пришла, чтобы научить нас тому, что есть настоящая любовь. Нам ещё многому предстоит научиться, но мы готовы, как никогда раньше. Это будет прекрасное путешествие», — говорится в подписки к публикации.