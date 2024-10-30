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30 октября, 13:30

Тест на знание самых крутых милиционеров нулевых. Молодёжь ответит лишь на 3/6

Вся молодёжь знает Гришу Измайлова из «Полицейского с Рублёвки», но совсем не помнит фильмы, на которых выросли целые поколения. А что насчёт вас?

На календаре — 2005 год, за окном — лёгкий дождь, а в телевизоре — новая и такая долгожданная серия «Улиц разбитых фонарей». Нахлынула ностальгия? Тогда предлагаем вам освежить память и вновь проникнуться атмосферой преступлений, загадок и тайн, которые мастерски раскрывали самые культовые милиционеры страны прямо на наших экранах. Соотнесите главного героя с названием фильма и проверьте, насколько вы погружены в криминальную фильмографию нулевых.

Понравилось путешествие в прошлое? Тогда точно стоит отправиться ещё дальше — в эпоху СССР — и отгадать, кому из известных киногероинь принадлежали эти шесть причёсок. Хотите копнуть ещё глубже? Вы точно взглянете по-новому на наших предков, если узнаете, как на Руси называли эти предметы.

Тест: Вы идеальный зять, если угадаете все 6 фильмов СССР по кадру с тёщей
Тест: Вы идеальный зять, если угадаете все 6 фильмов СССР по кадру с тёщей
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / memetsaputra, © Кадр из сериала «Глухарь», режиссёры Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Вячеслав Каминский / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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