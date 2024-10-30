Тест на знание самых крутых милиционеров нулевых. Молодёжь ответит лишь на 3/6
Вся молодёжь знает Гришу Измайлова из «Полицейского с Рублёвки», но совсем не помнит фильмы, на которых выросли целые поколения. А что насчёт вас?
На календаре — 2005 год, за окном — лёгкий дождь, а в телевизоре — новая и такая долгожданная серия «Улиц разбитых фонарей». Нахлынула ностальгия? Тогда предлагаем вам освежить память и вновь проникнуться атмосферой преступлений, загадок и тайн, которые мастерски раскрывали самые культовые милиционеры страны прямо на наших экранах. Соотнесите главного героя с названием фильма и проверьте, насколько вы погружены в криминальную фильмографию нулевых.
Понравилось путешествие в прошлое? Тогда точно стоит отправиться ещё дальше — в эпоху СССР — и отгадать, кому из известных киногероинь принадлежали эти шесть причёсок. Хотите копнуть ещё глубже? Вы точно взглянете по-новому на наших предков, если узнаете, как на Руси называли эти предметы.