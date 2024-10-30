Тест на знание самых крутых милиционеров нулевых. Молодёжь ответит лишь на 3/6

На календаре — 2005 год, за окном — лёгкий дождь, а в телевизоре — новая и такая долгожданная серия «Улиц разбитых фонарей». Нахлынула ностальгия? Тогда предлагаем вам освежить память и вновь проникнуться атмосферой преступлений, загадок и тайн, которые мастерски раскрывали самые культовые милиционеры страны прямо на наших экранах. Соотнесите главного героя с названием фильма и проверьте, насколько вы погружены в криминальную фильмографию нулевых.