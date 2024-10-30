4 причины, почему у античных скульптур пустые глазницы, — самому додуматься до этого невозможно

Скульптуры древних культур, будь то Греция, Египет или Рим, изначально не были просто бесцветными изваяниями с пустыми глазницами. В древности они выглядели намного более «живыми» и красочными. Давайте разберёмся, почему у большинства сохранившихся до наших дней скульптур мы видим пустые глазницы и как художники прошлого наделяли свои произведения выразительностью.

1. Скульптуры изначально раскрашивали

Почему у античных статуй пустые глазницы. Фото © Wikimedia

Вопреки популярному мифу, древнегреческие и римские статуи были окрашены. Использовались минеральные и растительные пигменты, которые придавали скульптурам реалистичные детали — от цвета кожи до глаз и губ. Немецкий искусствовед XVIII века Винкельман, первым изучавший античные скульптуры, ошибочно предполагал, что они всегда были белыми. Сегодня исследователи доказали, что полихромия (многоцветность) была ключевой частью античной скульптуры и яркие цвета выцвели со временем из-за погодных условий и воздействий окружающей среды.

2. Глаза создавались с помощью инкрустации

Как древние скульпторы создавали глаза. Фото © Wikimedia

Во многих культурах глаза статуй изготавливались отдельно и закреплялись в выемках. Например, в Греции применялись стекло, бронза и даже драгоценные камни для придания глазам «живого» блеска. В Египте использовали кристалл и медь, что создавало выразительный взгляд. Такие материалы со временем терялись, оставляя глаза пустыми. Часто именно из-за разрушившихся клеёв и мастик глаза выпадали, придавая скульптурам «ослеплённый» вид.

3. Суровые испытания временем и варварством

Секреты пустых глазниц античных статуй. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yong

Тысячелетия под землёй или на открытом воздухе сделали своё дело — краски исчезли, а многие инкрустированные детали потерялись. В римскую эпоху некоторые статуи даже переплавлялись, а камни, украшавшие глаза, извлекались и использовались повторно. Позднее, в эпоху христианства, языческие статуи уничтожались или разбивались, так что до нас дошли лишь фрагменты былой красоты.

4. Влияние Ренессанса на восприятие античной скульптуры

Почему мы представляем античные статуи без глаз. Фото © Freepik

Мастера эпохи Возрождения, вдохновлённые статуями Древней Греции и Рима, ошибочно приняли за эталон мраморные белые статуи без глаз и краски. Микеланджело и его современники считали, что их работы, вырезанные из белого мрамора, как нельзя лучше отражают античный стиль. Их творения задали новый стандарт, основанный на восприятии античности как холодной и монументальной, что, по сути, являлось искажением исторической реальности.