Как закончилась жизнь главного лётчика-предателя СССР в США, угнавшего секретный МиГ-25П
Предатели России, сбегая в США, рассчитывают на щедрое вознаграждение. Но на Западе их ждёт лишь старость, одиночество и паранойя.
Советский лётчик Виктор Беленко угнал в 1976-м МиГ-25П на Запад. Обложка © Wikipedia / Leonid Faerberg
Западная пропаганда, как правило, в красках расписывает жизнь предателей на чужбине. И дом-то у него на восемь комнат, и машина, и собака, и работу-де дают непыльную. Но на самом деле предателей ждёт участь иуд: забвение, одиночество, старость и алкоголизм. И ещё страх за свою жизнь. А дом есть, но из картона.
Предатель века
Виктор Беленко в молодости. Фото © Wikipedia / CIA photo
Имя лётчика Виктора Беленко в истории СССР давно стало синонимом предательства. История вопроса такова: 6 сентября 1976 года с аэродрома Соколовка (Чугуевский район Приморского края) в 6:45 в воздух поднялся сверхсекретный советский истребитель МиГ-25П с бортовым номером 31. За штурвалом находился 29-летний старший лейтенант Виктор Беленко. В 7:40 его самолёт покинул воздушное пространство СССР, а уже в 9:15 японское радио сообщило сногсшибательную весть: Беленко угнал самолёт, совершил посадку в аэропорту Хакодате на острове Хоккайдо и попросил политического убежища.
США ликовали: наши враги быстренько транспортировали самолёт на Североамериканский континент, где разобрали его до винтика и досконально изучили. Лучшего подарка им было не придумать. Самые новейшие советские разработки попали им в руки просто так, даже делать ничего не пришлось. Ну разве что дать предателю политическое убежище, вид на жительство в США да наградить его парой-тройкой разноцветных «бус», какими белые господа всегда подкупали туземцев.
Причины предательства
Для советского руководства это было как ушат ледяной воды на голову. Предательства никто не ждал. Хотя отдельные звоночки были.
- Во-первых, у Беленко были сложности на службе. Он подавал рапорт на перевод, затем на увольнение, но командование его отклонило. Причиной рапорта стали сложные отношения с командованием. Как сейчас сказал бы какой-нибудь релокант: «На работе меня не понимали». Да-да! В рапорте причиной увольнения назывался тот факт, что начальство «не учитывало интересы лётчика».
- Во-вторых, семья Беленко была на грани развода. Проще говоря, Беленко решил разрубить гордиев узел семейной жизни и поменять жизнь раз и навсегда. Чем не причина для предательства?
- В-третьих, много позже выяснится, что Беленко был недоволен материальным положением и условиями службы. Его не устраивали переработки и отмены выходных. Он считал, что американские лётчики живут лучше, а работают меньше. Испытатель секретного МиГа решил проверить, как оно на самом деле.
- В-четвёртых, задерживалось присвоение Беленко звания капитана. Обычную волокиту пилот воспринял как личную месть.
- В-пятых, не обошлось без шпионажа. Примерно за год до побега Беленко имел разговор с неким «случайным попутчиком», который как бы вскользь заметил, что США отдали бы кучу денег за МиГ-25П. Зерно было брошено на благодатную почву и дало всходы в душе предателя.
Почему при всей строгости надзора за секретными разработками всё это проворонили, неясно. Возможно, не так уж всё было и строго, раз прошляпили предательство и не смогли вовремя разобраться в причинах недовольства.
Реакция СССР
Аэропорт Хакодате, Япония. Фото © Wikipedia / National Land Image Information (Color Aerial Photographs)
Реакция руководства СССР была запоздалой и неэффективной. Кремль то заявлял, что лётчик сел в Японии из-за нехватки топлива. То говорил, что Беленко удерживают насильно. Но всё это была хорошая мина при очень плохой игре. Жену Беленко Людмилу и его мачеху — тоже Людмилу — даже заставили написать письма президенту США Джеральду Форду и конгрессмену Данте Фасцеллу с просьбой «посодействовать возвращению Виктора в СССР».
Пять минут славы
Но предатель возвращаться домой не собирался. Он купался в лучах пятиминутной славы и раздавал многочисленные интервью, в которых превозносил технологии США, принижал СССР и сообщал, что почувствовал себя свободным только в тот миг, когда решился на предательство. Его возили на экскурсии по авиабазам и на авианосцы, показывали Аппалачи и Лас-Вегас.
Но всё это длилось ровно до того момента, пока он был нужен ЦРУ. Для них Беленко оказался ценным кадром, и «доили» его год. По 5–6 часов каждый день он проводил на допросах. Урон для СССР составлял десятки миллиардов рублей. Например, пришлось полностью менять систему опознавания самолётов. МиГ-25 был признан устаревшим. На его место пришёл легендарный МиГ-31. Но пять минут славы закончились быстро.
Клиника для алкоголиков и боязнь «людей из Москвы»
Беленко положили в больницу, где лечили от алкоголизма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GUNDAM_Ai
А потом у Беленко началась самая обычная жизнь. Один в чужой стране, без родных, без друзей. Да, ему выделили какое-то жильё и подержанный «додж».
От американских деликатесов, которые он в первое время хвалил, его буквально растащило. От подтянутого пилота не осталось и следа — с фотографии на вас смотрит обрюзгшая физиономия, больше похожая на селюка.
Даже позже, когда железный занавес пал, советская семья предателя не пожелала с ним общаться. Не пожелали с ним общаться и коллеги. Когда с Беленко в США случайно встретился космонавт Игорь Волк, на приветствие он ответил прохладно: «А я думал, ты умер». Беленко потом оправдывался, что это злой КГБ всем растрезвонил о его смерти. Но, скорее всего, тем, кто остался верен России, было просто на него плевать. Никто им не интересовался.
Никакой блистательной карьеры в США предатель Беленко не сделал. Да, какое-то время он был пилотом гражданской авиации на рейсах Колорадо – Цинциннати. Не бог весть что, надо признаться. Но однажды в аэропорту он столкнулся с советскими пилотами; встретившись с ними глазами, сбежал с эскалатора и забился от страха в подсобку: «Они меня узнали! Они за мной охотятся!» В конце концов Беленко запил и допился до того, что у него началась паранойя: он везде видел «людей из Москвы». Его даже положили в больницу, где лечили от алкоголизма. Но пить он не бросил.
Однажды Беленко попал в ДТП на автомобиле: пьяный врезался в асфальтоукладчик. В суде доказывал, что его напоили тайные агенты Москвы. Они же устроили на него покушение — перерезали тормозные шланги. Дошло до того, что ЦРУ и в самом деле пришлось инсценировать его гибель. В местной газете был даже опубликован некролог. А сам Беленко получил новые документы с новым именем. Под ним он даже женился, и американская жена — испанка по национальности, работавшая официанткой в закусочной, — родила ему двух детей. А потом он познакомился с американской юстицией, которая всегда на стороне женщины, и лишился жилья при разводе. Он прожил до 2023 года и скончался от цирроза печени в доме для престарелых в Иллинойсе. На похоронах присутствовали только два человека — его сыновья Пол и Томас.