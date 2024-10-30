Как закончилась жизнь главного лётчика-предателя СССР в США, угнавшего секретный МиГ-25П Предатели России, сбегая в США, рассчитывают на щедрое вознаграждение. Но на Западе их ждёт лишь старость, одиночество и паранойя. 29 октября, 21:27 Советский лётчик Виктор Беленко угнал в 1976-м МиГ-25П на Запад. Обложка © Wikipedia / Leonid Faerberg

Западная пропаганда, как правило, в красках расписывает жизнь предателей на чужбине. И дом-то у него на восемь комнат, и машина, и собака, и работу-де дают непыльную. Но на самом деле предателей ждёт участь иуд: забвение, одиночество, старость и алкоголизм. И ещё страх за свою жизнь. А дом есть, но из картона.

Предатель века

Виктор Беленко в молодости. Фото © Wikipedia / CIA photo

Имя лётчика Виктора Беленко в истории СССР давно стало синонимом предательства. История вопроса такова: 6 сентября 1976 года с аэродрома Соколовка (Чугуевский район Приморского края) в 6:45 в воздух поднялся сверхсекретный советский истребитель МиГ-25П с бортовым номером 31. За штурвалом находился 29-летний старший лейтенант Виктор Беленко. В 7:40 его самолёт покинул воздушное пространство СССР, а уже в 9:15 японское радио сообщило сногсшибательную весть: Беленко угнал самолёт, совершил посадку в аэропорту Хакодате на острове Хоккайдо и попросил политического убежища.

США ликовали: наши враги быстренько транспортировали самолёт на Североамериканский континент, где разобрали его до винтика и досконально изучили. Лучшего подарка им было не придумать. Самые новейшие советские разработки попали им в руки просто так, даже делать ничего не пришлось. Ну разве что дать предателю политическое убежище, вид на жительство в США да наградить его парой-тройкой разноцветных «бус», какими белые господа всегда подкупали туземцев.

Причины предательства

Для советского руководства это было как ушат ледяной воды на голову. Предательства никто не ждал. Хотя отдельные звоночки были. Во-первых, у Беленко были сложности на службе. Он подавал рапорт на перевод, затем на увольнение, но командование его отклонило. Причиной рапорта стали сложные отношения с командованием. Как сейчас сказал бы какой-нибудь релокант: «На работе меня не понимали». Да-да! В рапорте причиной увольнения назывался тот факт, что начальство «не учитывало интересы лётчика».

Во-вторых, семья Беленко была на грани развода. Проще говоря, Беленко решил разрубить гордиев узел семейной жизни и поменять жизнь раз и навсегда. Чем не причина для предательства?

В-третьих, много позже выяснится, что Беленко был недоволен материальным положением и условиями службы. Его не устраивали переработки и отмены выходных. Он считал, что американские лётчики живут лучше, а работают меньше. Испытатель секретного МиГа решил проверить, как оно на самом деле.

В-четвёртых, задерживалось присвоение Беленко звания капитана. Обычную волокиту пилот воспринял как личную месть.

В-пятых, не обошлось без шпионажа. Примерно за год до побега Беленко имел разговор с неким «случайным попутчиком», который как бы вскользь заметил, что США отдали бы кучу денег за МиГ-25П. Зерно было брошено на благодатную почву и дало всходы в душе предателя. Почему при всей строгости надзора за секретными разработками всё это проворонили, неясно. Возможно, не так уж всё было и строго, раз прошляпили предательство и не смогли вовремя разобраться в причинах недовольства.

Реакция СССР

Аэропорт Хакодате, Япония. Фото © Wikipedia / National Land Image Information (Color Aerial Photographs)

Реакция руководства СССР была запоздалой и неэффективной. Кремль то заявлял, что лётчик сел в Японии из-за нехватки топлива. То говорил, что Беленко удерживают насильно. Но всё это была хорошая мина при очень плохой игре. Жену Беленко Людмилу и его мачеху — тоже Людмилу — даже заставили написать письма президенту США Джеральду Форду и конгрессмену Данте Фасцеллу с просьбой «посодействовать возвращению Виктора в СССР».

Пять минут славы

Но предатель возвращаться домой не собирался. Он купался в лучах пятиминутной славы и раздавал многочисленные интервью, в которых превозносил технологии США, принижал СССР и сообщал, что почувствовал себя свободным только в тот миг, когда решился на предательство. Его возили на экскурсии по авиабазам и на авианосцы, показывали Аппалачи и Лас-Вегас.

Но всё это длилось ровно до того момента, пока он был нужен ЦРУ. Для них Беленко оказался ценным кадром, и «доили» его год. По 5–6 часов каждый день он проводил на допросах. Урон для СССР составлял десятки миллиардов рублей. Например, пришлось полностью менять систему опознавания самолётов. МиГ-25 был признан устаревшим. На его место пришёл легендарный МиГ-31. Но пять минут славы закончились быстро.

Клиника для алкоголиков и боязнь «людей из Москвы»

Беленко положили в больницу, где лечили от алкоголизма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GUNDAM_Ai

А потом у Беленко началась самая обычная жизнь. Один в чужой стране, без родных, без друзей. Да, ему выделили какое-то жильё и подержанный «додж».

От американских деликатесов, которые он в первое время хвалил, его буквально растащило. От подтянутого пилота не осталось и следа — с фотографии на вас смотрит обрюзгшая физиономия, больше похожая на селюка.

Даже позже, когда железный занавес пал, советская семья предателя не пожелала с ним общаться. Не пожелали с ним общаться и коллеги. Когда с Беленко в США случайно встретился космонавт Игорь Волк, на приветствие он ответил прохладно: «А я думал, ты умер». Беленко потом оправдывался, что это злой КГБ всем растрезвонил о его смерти. Но, скорее всего, тем, кто остался верен России, было просто на него плевать. Никто им не интересовался.

Никакой блистательной карьеры в США предатель Беленко не сделал. Да, какое-то время он был пилотом гражданской авиации на рейсах Колорадо – Цинциннати. Не бог весть что, надо признаться. Но однажды в аэропорту он столкнулся с советскими пилотами; встретившись с ними глазами, сбежал с эскалатора и забился от страха в подсобку: «Они меня узнали! Они за мной охотятся!» В конце концов Беленко запил и допился до того, что у него началась паранойя: он везде видел «людей из Москвы». Его даже положили в больницу, где лечили от алкоголизма. Но пить он не бросил.

Однажды Беленко попал в ДТП на автомобиле: пьяный врезался в асфальтоукладчик. В суде доказывал, что его напоили тайные агенты Москвы. Они же устроили на него покушение — перерезали тормозные шланги. Дошло до того, что ЦРУ и в самом деле пришлось инсценировать его гибель. В местной газете был даже опубликован некролог. А сам Беленко получил новые документы с новым именем. Под ним он даже женился, и американская жена — испанка по национальности, работавшая официанткой в закусочной, — родила ему двух детей. А потом он познакомился с американской юстицией, которая всегда на стороне женщины, и лишился жилья при разводе. Он прожил до 2023 года и скончался от цирроза печени в доме для престарелых в Иллинойсе. На похоронах присутствовали только два человека — его сыновья Пол и Томас.

Авторы Майя Новик