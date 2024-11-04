Почему в СССР водители не меняли резину на зимнюю и зачем вставляли гвозди в колёса
Как автомобилисты СССР справлялись с непогодой зимой, какие хитрости применяли, чтобы не скользить, и почему в Союзе не было понятия «зимняя резина».
В современных реалиях зимняя резина — обязательный элемент холодного сезона. За то, что не сменили шины, вас даже могут оштрафовать. Но в СССР к этому вопросу подход был намного проще. У многих советских водителей не было возможности обзавестись специализированными зимними шинами, да и массовой потребности в них такой, как сейчас, не было. Разберёмся, почему же советские автолюбители обходились без зимней резины и как именно решали вопрос с поездками в гололёд.
Два комплекта всесезонной резины — советский лайфхак
Всесезонная резина во время СССР — что это такое. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic
Вместо специализированной зимней резины владельцы автомобилей в СССР обычно покупали два комплекта всесезонной. Новые шины приберегали для зимы, а летом использовали уже более изношенные. Такой подход объяснялся как экономией, так и ограниченным выбором — специализированной зимней резины попросту не производили. Тем более купить дополнительные шины было намного проще, чем редкую и дорогую зимнюю резину.
Лишний раз зимой старались не ездить
Смена автомобиля на трамвай зимой в СССР. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин
Автомобили в Советском Союзе были не только редкостью, но и дорогим удовольствием для приобретения, требующим многих усилий в обслуживании. К машинам относились очень бережно, особенно в условиях суровой зимы. Водители старались не выезжать на дорогу в плохую погоду и ограничивали поездки, чтобы не подвергать свой автомобиль риску. Это также снижало необходимость в зимней резине. Ещё у советского народа общественный транспорт был в большем приоритете, нежели у нашего поколения. Особым и умиротворяющим ритуалом было почитать книжку в трамвае.
Зачем в СССР надевали цепи на шины или пробивали их гвоздями
Цепи и шурупы в шинах — зимняя резина советского народа. Фото © YouTube / Гараж 5к
Но у некоторых всё же была потребность в регулярных выездах. Но гололёд, снегопад и прочие погодные условия мешали безопасной езде, и советские хитрецы придумали самодельный протектор для каждой шины из цепей. Выглядел он как повязка накрест по колесу с фиксацией на диске. Благодаря такому способу цепкость с дорогой была в разы лучше.
Также ещё один популярный способ, который использовали в СССР, «шипование». Заключался в том, что в протектор шин вбивали маленькие шурупы, гвозди или болты, а некоторые даже сами мастерили специальные накладки. Но такой способ не отличался особой прочностью, всё постоянно выпадало. Это, конечно, не было сравнимо с заводскими шипами, но в любом случае лучше, чем ничего.
Первая зимняя резина в СССР — АИ-168У «Снежинка»
Какой была первая зимняя резина в СССР и где её можно было достать? Фото © ТАСС / Валентин Соболев, Александр Шогин
Специально для зимы первые шины в СССР начали производить только в 1980-х годах. Уральский шинный завод выпустил колёса под названием АИ-168У «Снежинка», ставшие легендой среди автолюбителей. Эти шины были рассчитаны на зимние условия и имели рисунок протектора, способствующий лучшему сцеплению на снегу и льду. Однако массового перехода на зимнюю резину всё равно не случилось — она оставалась редкостью.
Отсутствие зимней резины в СССР объяснялось рядом факторов: ограниченным автопарком, сложностями в приобретении автомобилей, осторожным использованием машин зимой и экономией. Лишь с появлением «Снежинки» начались шаги к более безопасной зимней езде. Советский подход к автомобилям и сегодня выглядит необычно, но он во многом отражает реалии того времени. Всё же, чтобы не попасться на штраф, смотрите на Life.ru, когда менять летнюю резину на зимнюю — советы эксперта.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Бобылев