Как не опоздать и не устроить шоу на льду: Когда менять летнюю резину на зимнюю — советы эксперта
Эксперт Аксёнов: Шины менять нужно при температуре ниже 5 градусов тепла
Уже к следующим выходным среднесуточные температуры опустятся ниже +5 градусов, и именно при таких показателях и нужно менять летнюю резину на зимнюю, сообщил автоэксперт Алексей Аксёнов. По его мнению, если не поменять в это время шины, резина очень быстро потеряет свою эластичность, увеличится тормозной путь автомобиля. Избежать ДТП на опасных участках дороги в таком случае станет сложнее, предупреждает Аксёнов в беседе с интернет-изданием Regions.
«Устраивать «переобувку» прямо сейчас тоже не вижу никакого смысла, поскольку зимняя резина при положительных температурах тоже изнашивается быстрее», — заявил эксперт.
При замене Аксёнов порекомендовал остановиться на вариантах, которые будут актуальны не только при суровых морозах, но и в случае снежной и мягкой зимы. Так, автоэксперт отметил бренды Nokian Hakkapeliitta R3 или R5, Continental VikingContact 7, Goodyear UltraGrip Ice 2 и Pirelli Ice Zero FR. Средняя стоимость одной шины этих брендов колеблется от 5 000 до 22 000 рублей.
«Переобувка» москвичам в этом году обойдётся от 2,5 тысяч рублей до 6 тысяч — всё зависит от размера колеса. Если придётся вызывать специалиста в свой населённый пункт, необходимо будет доплатить около 2 тысяч рублей.
По мнению Аксёнова, стоит обратить внимание и на тип зимних шин: альтернативой шипованным могут стать бесшумные фрикционные шины.
«Резина с «шиповкой» намного стабильнее и увереннее себя чувствует на льду, чем фрикционка, но во многом уступает при торможении на асфальте. Однако если в вашем автомобиле отсутствует антиблокировочная тормозная система, то, конечно, лучше отдать своё предпочтение шипам», — пояснил эксперт.
Ранее синоптик дала автомобилистам два дня на смену резины. По мнению эксперта, водителям автомобилей нужно сменить резину уже на этих выходных. В последние пять дней октября в Москве ожидается снег, а 28 и 29 октября образуется временный снежный покров, который быстро растает.