Синоптик дала автомобилистам два дня на смену резины

«Я советую автомобилистам поменять на выходных резину, потому что, во-первых, температура опустится ниже критической отметки и, во-вторых, у россиян впереди праздники», — пояснила метеоролог в беседе с АГН «Москва».

По словам специалиста, многие люди отправятся за город, где температура воздуха может быть ещё ниже. Кроме того, в последние пять дней октября в Москве ожидается снег, а 28 и 29 октября образуется временный снежный покров, но он быстро растает. А вот в начале ноября снега не будет, подытожила синоптик.