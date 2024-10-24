Синоптик дала автомобилистам два дня на смену резины
Синоптик Позднякова: Водителям автомобилей нужно сменить резину на выходных
Водителям автомобилей необходимо сменить резину в ближайшие выходные — 26 и 27 октября. Такую рекомендацию дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Я советую автомобилистам поменять на выходных резину, потому что, во-первых, температура опустится ниже критической отметки и, во-вторых, у россиян впереди праздники», — пояснила метеоролог в беседе с АГН «Москва».
По словам специалиста, многие люди отправятся за город, где температура воздуха может быть ещё ниже. Кроме того, в последние пять дней октября в Москве ожидается снег, а 28 и 29 октября образуется временный снежный покров, но он быстро растает. А вот в начале ноября снега не будет, подытожила синоптик.
А ранее Life.ru писал, что конец октября является самым оптимальным временем для установки на автомобиль зимней резины. По словам специалиста, именно в этот период летние шины начинают терять хорошее сцепление с дорогой.
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