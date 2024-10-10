До ноября не тянуть: Синоптик назвала лучшие даты для «переобувки» авто

Конец октября — самое оптимальное время для установки на автомобиль зимней резины. Обычно именно в этот период среднесуточная температура становится ниже +5 градусов Цельсия, и летние шины начинают терять свои сцепные свойства, поделилась с Life.ru синоптик Татьяна Позднякова.

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости», записываться на шиномонтаж лучше заблаговременно, начиная с 18-20 чисел месяца. С приближением ноября на территории многих регионов может выпасть и первый снег, напомнила метеоролог.