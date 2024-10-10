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10 октября, 05:00

До ноября не тянуть: Синоптик назвала лучшие даты для «переобувки» авто

Метеоролог Позднякова посоветовала обуть зимнюю резину до конца октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Конец октября — самое оптимальное время для установки на автомобиль зимней резины. Обычно именно в этот период среднесуточная температура становится ниже +5 градусов Цельсия, и летние шины начинают терять свои сцепные свойства, поделилась с Life.ru синоптик Татьяна Позднякова.

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости», записываться на шиномонтаж лучше заблаговременно, начиная с 18-20 чисел месяца. С приближением ноября на территории многих регионов может выпасть и первый снег, напомнила метеоролог.

«Нужно ориентироваться на последние десять дней октября. Если зимней резины у вас ещё нет, можете начинать готовить её уже сейчас», — подытожила наша собеседница.

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А между тем зимняя погода накрыла уже около 45% территории России. Уже скоро первый снег порадует и москвичей, нагрянув в столицу в конце следующей недели.

Ольга Годуненко
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