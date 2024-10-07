Метеоролог сообщил, что снег накрыл почти половину России

Зимний холод уже окутал 40-45% России, а снегом покрылись огромные просторы страны. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к середине недели снежный покров появится на всей территории Якутии, охватит до 70% Сибирского федерального округа и северную часть Уральского федерального округа.

«Зимняя погода уже примерно на 40-45% территории. Северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края — везде снег. В Якутии до 22-23 см уже высота снежного наста...», — отметил метеоролог.

Он также указал, что дальнейшее снижение температуры будет способствовать ещё большему распространению снега. Среди ближайших изменений — полное покрытие снегом к концу недели Якутии, Амурской области, востока Забайкальского края, а также значительной части Сибири, исключая юго-западные районы, такие как Новосибирская, Омская, Томская и Кемеровская области. В то же время Красноярский край, Иркутская область, Хакасия и Тыва уже окажутся в снежном плену.

Кроме того, северная часть Уральского федерального округа, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, также окажется под снежным покровом. В европейской части России снег затронет Архангельскую область и Кольский полуостров, по прогнозам, к концу недели.