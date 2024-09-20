Автовладельцам спрогнозировали рост цен на шины осенью в среднем на 9%

Российских автомобилистов предупредили о подорожании шин в осенне-зимнем сезоне этого года. Их стоимость вырастет в среднем на 9%. Такими прогнозами поделились с RG.ru опрошенные эксперты.

По словам специалистов «Альфа-Лизинга», больше всего подорожают всесезонные шины, которые можно использовать и летом, и зимой. Их цена возрастёт примерно на 12%. На втором месте в антирейтинге летние шины, которые взлетят в цене на 6%. При этом зимние шины, наоборот, обойдутся автовладельцам на 10% дешевле по сравнению с прошлым годом.

«Таким образом, для рядового автомобилиста замена шин в 2024 году составит примерно 72% (с учётом стоимости самих шин и работы) от среднего ежегодного бюджета на обслуживание авто (он составляет около 10 тысяч рублей на минимальный объём работ)», — рассказали эксперты россиянам.

Самые высокие цены на зимние колёса зафиксированы в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. Чаще всего их покупают таксопарки (40%), компании, занимающиеся грузоперевозками и логистикой (27%), производственные предприятия (8%) и другие.