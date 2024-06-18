Шины Nordman в России будут выпускать под другим названием

В России с 2025 года автомобильные шины Nordman будут выпускать под названием Ikon Character. Об этом сообщает издание Quto.ru.

Новый собственник завода Nokian во Всеволожске Ленинградской области получил финский бренд Nordman от прежнего владельца производственной площадки. Ребрендинг объясняется тем, что это поможет собственнику избежать возможного появления на рынке покрышек под тем же названием.