Шины Nordman в России будут выпускать под другим названием
Quto: В России шины Nordman с 2025 года переименуют в Ikon Character
В России с 2025 года автомобильные шины Nordman будут выпускать под названием Ikon Character. Об этом сообщает издание Quto.ru.
Новый собственник завода Nokian во Всеволожске Ленинградской области получил финский бренд Nordman от прежнего владельца производственной площадки. Ребрендинг объясняется тем, что это поможет собственнику избежать возможного появления на рынке покрышек под тем же названием.
Напомним, Nokian Tyres ушла из РФ, продав российский бизнес "Татнефти". В результате бренд получил название Ikon и провёл ребрендинг продукции. Также сообщалось, что после ухода финского производителя покрышек некоторые модели подешевели в России примерно на 12%.
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