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10 октября, 02:19

Москвичам рассказали, когда стоит ждать осеннего снежка

Синоптик Ильин: На следующей неделе в Москве может пройти снежок

Ждать в Москве первые звоночки зимы следует в середине следующей недели. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Во второй половине следующей недели появляется вероятность осадков и не исключено, что при этих температурах пройдёт где-то снежок», — отметил синоптик в беседе с RT.

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В ближайшие дни температура воздуха в столице и в области будет плюсовой. Ранее сообщалось, что после похолодания в среду, до субботы воздух прогреется до 14 градусов. Похолодание придёт в город в воскресенье, 13 октября. К понедельнику столбики термометров опустятся ещё ниже, возможны даже ночные заморозки до минус двух градусов.

Тем временем снег накрыл почти половину России. В снежном плену оказались Якутия, Амурская область, восток Забайкальского края, а также значительная часть Сибири, исключая юго-западные районы вроде Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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