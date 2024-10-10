Москвичам рассказали, когда стоит ждать осеннего снежка

Ждать в Москве первые звоночки зимы следует в середине следующей недели. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Во второй половине следующей недели появляется вероятность осадков и не исключено, что при этих температурах пройдёт где-то снежок», — отметил синоптик в беседе с RT.

В ближайшие дни температура воздуха в столице и в области будет плюсовой. Ранее сообщалось, что после похолодания в среду, до субботы воздух прогреется до 14 градусов. Похолодание придёт в город в воскресенье, 13 октября. К понедельнику столбики термометров опустятся ещё ниже, возможны даже ночные заморозки до минус двух градусов.