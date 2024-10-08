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8 октября, 13:32

Синоптик рассказал, опасен ли обещанный москвичам «радиационный» туман для людей

Синоптик Шувалов: «Радиационный» туман не имеет ничего общего с радиоактивностью

Жителям Москвы рассказали, стоит ли бояться «радиационного» тумана, который, как обещали специалисты, накроет город в середине этой недели. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, несмотря на кричащее и пугающее название, это абсолютно обыденное явление, неопасное для людей. И радиация тут ни при чём.

Синоптик пояснил, что такой туман возникает из-за длительного воздействия солнечной энергии на Землю и её последующего высвобождения. В результате летом на траве образуется роса, а осенью охлаждается почва.

«Как и любое тело, поверхность Земли излучает радиацию в длинноволновом спектре. «Радиационный» туман означает, что при ясной погоде излучение поверхности Земли настолько далеко, что происходит охлаждение приземного слоя, которое в ряде случаев приводит к заморозкам», — рассказал синоптик в интервью телеканалу «Звезда».

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По прогнозам специалистов, «радиационный» туман может накрыть Москву в среду, четверг и в пятницу. Обычно его можно заметить в низинах, ночью или ранним утром. А в промышленных районах может возникнуть его крайняя форма — смог.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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