Синоптик рассказал, опасен ли обещанный москвичам «радиационный» туман для людей

Жителям Москвы рассказали, стоит ли бояться «радиационного» тумана, который, как обещали специалисты, накроет город в середине этой недели. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, несмотря на кричащее и пугающее название, это абсолютно обыденное явление, неопасное для людей. И радиация тут ни при чём.

Синоптик пояснил, что такой туман возникает из-за длительного воздействия солнечной энергии на Землю и её последующего высвобождения. В результате летом на траве образуется роса, а осенью охлаждается почва.

«Как и любое тело, поверхность Земли излучает радиацию в длинноволновом спектре. «Радиационный» туман означает, что при ясной погоде излучение поверхности Земли настолько далеко, что происходит охлаждение приземного слоя, которое в ряде случаев приводит к заморозкам», — рассказал синоптик в интервью телеканалу «Звезда».