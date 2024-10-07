Москву может накрыть «радиационный» туман

Москву на этой неделе может накрыть радиационный туман. Это явление происходит из-за радиационного охлаждения тёплого и влажного воздуха. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный», — цитирует его агентство «Москва».