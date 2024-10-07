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7 октября, 14:18

Москву может накрыть «радиационный» туман

Осень в Москве. Фото © Life.ru

Осень в Москве. Фото © Life.ru

Москву на этой неделе может накрыть радиационный туман. Это явление происходит из-за радиационного охлаждения тёплого и влажного воздуха. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный»,цитирует его агентство «Москва».

Обычно его можно заметить в низинах, ночью или ранним утром. А в промышленных районах может возникнуть его крайняя форма — смог.

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Напомним, что циклон «Кассандра» обрушил на Москву и область 34,8 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Из-за вихря в регионе вода лила как «из двух вёдер». При этом в понедельник и вторник будет теплее нормы, а вот в среду температура воздуха в столице резко упадёт и составит всего +6…+8 градусов.

Александра Вишнякова
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