Врач дала советы, как не заболеть, промочив ноги под октябрьским дождём Врач Якиманская советует сделать массаж стоп с мазью, если вы промочили ноги 7 октября, 11:25 Если вы промочили ноги, необходимо их поскорее прогреть, а ещё лучше пропарить. Фото © Life.ru

Начавшийся октябрь радует погодой далеко не всех россиян: во многих регионах холодает и идут проливные дожди. Как сохранить здоровье в межсезонье, особенно если вы намокли или промочили ноги, Life.ru рассказала Юлия Якиманская, доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач-терапевт.

Если вы промочили ноги, необходимо их поскорее прогреть, а ещё лучше пропарить — до ощущения стойкого глубинного тепла. Последующий массаж стоп, особенно с разогревающей мазью, улучшит микроциркуляцию, а тёплые носки и горячий чай с малиновым вареньем, мёдом, имбирём закрепят лечебное воздействие этих процедур. Вдыхание эфирных масел цитрусовых, пихты, эвкалипта, чайного дерева, сосны и других хвойных растений повысит бронхо-лёгочный иммунитет и не даст вирусной инфекции закрепиться в вашем организме. Юлия Якиманская Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач-терапевт

Кроме того, врач советует вести здоровый образ жизни, чтобы у организма был достаточный внутренний резерв, позволяющий справляться с подобными «внештатными» ситуациями. В период межсезонья особенно необходимо высыпаться, употреблять достаточное количество белков и витаминов, стараться, чтобы свежие фрукты и овощи, зелень, приправы были всегда в рационе (упор на фитонциды — лук, чеснок, хрен, имбирь и т.д.).

Также стоит бросить курить (в том числе не использовать айкосы и вейпы), так как токсическая нагрузка снижает защитный ресурс психо-нейро-иммунной и других систем организма. А ещё усиливать и поддерживать положительные эмоции и подавлять отрицательные — как у себя, так и в коллективах, где вы бываете.

Напомним, что циклон «Кассандра» обрушил на Москву и область 34,8 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Из-за вихря в регионе будет лить как из ведра — вернее, как из двух вёдер.

Авторы Андрей Горяничев