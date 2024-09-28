Тонус и увлажнение: Врач дала советы по уходу за кожей в сезон дождей и листопадов Дерматолог Гавриленко: Осенью стоит уделить внимание детоксикации кожи 28 сентября, 05:00 Осенью кожа требует особого ухода после летних солнечных процедур. Обложка © flickr / insha luxe

Лето подарило нам не только загар, но и некоторые проблемы для кожи — солнечные ожоги, сухость и пигментацию. Врач-дерматолог и косметолог Людмила Гавриленко в беседе с Life.ru поделилась советами по уходу за кожей в осенний период.

По её словам, в это время стоит уделить внимание увлажнению и детоксикации кожи. Специалист клиники «Новые Технологии» рекомендует использовать средства с антиоксидантами, такими как витамины С, А, Е и коэнзим Q10, который помогает клеткам восстанавливаться. Также полезны кремы с блокаторами тирозиназы, такими как койевая кислота, арбутин, азелаиновая кислота и ниацинамид.

Важно правильно подобрать очищающее средство по типу кожи: для жирной подходит гель, для сухой — пенка. Гавриленко подчеркнула, что умываться нужно водой комнатной температуры, так как слишком холодная или горячая вода может повредить сосуды.

Домашний уход рекомендуется дополнить салонными процедурами. Они позволят не только сгладить последствия лета, но и подготовиться к зиме. Причём одномоментные комбинации таких процедур может дать мощный результат. С ним вы готовы к новым испытаниям поздней осени: низким температурам при высокой влажности, ледяному ветру, шпарящим на полную катушку батареям и тёплым полам. Людмила Гавриленко Врач-дерматолог и косметолог клиники «Новые Технологии»

Ранее косметолог рассказала, что курение делает кожу землистой и проявляет на ней сосуды. Никотин активно выводит витамин С из организма, поэтому курильщикам рекомендуется дополнительно принимать его.

Авторы Андрей Горяничев