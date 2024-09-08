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8 сентября, 19:27

Дерматолог объяснила, как курение и алкоголь убивают нашу кожу

Косметолог Андрян: Курение делает кожу землистой и проявляет на ней сосуды

Вредные привычки, в частности курение, могут сделать кожу тусклой и сухой, сообщила РИАМО врач – дерматолог-косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«У курильщиков также появляется на лице сосудистая сетка, кожа становится землистого цвета. Никотин активно выводит витамин С из организма, поэтому курильщикам рекомендуется дополнительно принимать этот витамин, это позволит восстановить антиоксиданты в крови и укрепить стенки сосудов», объяснила она в беседе с РИАМО.

Ещё одной губительной для кожи привычкой является частое употребление алкоголя, напомнила врач. Спиртное приводит к появлению на коже мелких морщин, заломов и тому же проявлению сетки сосудов. А нездоровый образ жизни и отсутствие уходовых процедур приводят к стремительному снижению качества кожи, которое может ускориться ещё сильнее из-за внешних факторов, например экологических.

Тем не менее правильный уход за кожей творит чудеса и позволяет продлить её молодость вне зависимости от времени года, добавила косметолог. В отопительный сезон она рекомендовала не пренебрегать освежающими спреями, которые уберегут от сухости, ретинолами, кислотами и сыворотками с антиоксидантами и увлажняющими компонентами, а также утренним нанесением питательного крема и разного рода уходовыми масками.

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На нашу кожу на постоянной основе воздействуют самые разные негативные факторы, но их вред можно свести к минимуму с помощью специальных процедур. Бьюти-эксперт перечислила самые действенные из них, например биоревитализацию, скульптурный массаж и спа-маски.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Buianskyi

Юрий Лысенко
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