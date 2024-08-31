Косметолог перечислила самые эффективные спа-процедуры для лица

Кожа лица человека регулярно подвергается воздействию негативных факторов, поэтому для сохранения её здоровья важно проводить специальные процедуры. Самые эффективные из них перечислила бьюти-эксперт Евгения Дутова. Например, среди россиян сегодня очень востребована биоревитализация.

«Биоревитализация — это инъекционная методика, направленная на глубокое увлажнение кожи и стимуляцию её регенерации. Основной компонент процедуры — гиалуроновая кислота, которая помогает вернуть коже утраченный объём и улучшить её текстуру», — отметила косметолог в беседе с «Газетой.ru».

Данная методика позволяет снять усталость и бороться с преждевременным старением. Эффективной процедурой для здоровья лица также является скульптурный массаж. Он помогает улучшить контуры лица, а также снять мышечное напряжение. Кроме того, эксперт порекомендовала использовать спа-маски.

«Спа-маски — это идеальный способ быстро улучшить состояние кожи. Они могут быть питательными, увлажняющими или очищающими в зависимости от используемых компонентов», — подчеркнула Дутова.