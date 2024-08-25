Главное — здоровье: Косметолог раскрыла базовые принципы красоты

Базовым положением современной косметологии является утверждение, что красота — это в первую очередь здоровье. Такого мнения придерживается врач-косметолог Оксана Чащина. В беседе с РИАМО она подчеркнула, что со старением нельзя бороться при помощи одних лишь инъекций или аппаратных методик.

Одним из базовых принципов красоты является здоровый образ жизни. Именно этому должен обучить пациентов современный, грамотный косметолог, считает эксперт.

К здоровому образу жизни она относит контроль за показателями организма, правильное питание, выполнение необходимых физических упражнений, соблюдение режима сна и отдыха, а также минимизацию стресса. Кроме того, очень важно регулярно проверяться у специалистов.

«Наконец, для профилактики старения и нежелательных изменений необходимо регулярно проходить медицинские обследования», — напомнила Чащина.