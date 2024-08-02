Косметолог объяснила изменения во внешности Прилучного

Не так давно российский актёр Павел Прилучный посетил налоговую, где не смог отказать одному из сотрудников в совместном фото. Снимок быстро разлетелся по Сети, а фанаты звезды "Мажора" забили тревогу из-за изменений в его внешности. Что произошло с лицом артиста, в беседе с порталом "Страсти" прокомментировала доктор эстетической медицины Наталья Михайлова.

"Павел Прилучный — очень симпатичный человек. Ему 36 лет, и его лицо имеет хороший, упругий контур. Сравнение старых и новых фотографий не показывает явных изменений, которые можно было бы заметить без увеличения", — пояснила врач.

Она также отметила, что внешние факторы, такие как освещение, усталость или настроение, могут значительно влиять на восприятие внешности на фото. По её словам, иногда снимки могут неудачно передавать черты лица, что затрудняет точную оценку изменений.

Снимок Прилучного в налоговой, на котором невооружённым глазом видны изменения во внешности звезды "Мажора". Фото © Telegram / Mash

"Я не вижу признаков использования серьёзных косметологических процедур. Возможно, Прилучный проходит незначительные уходовые процедуры для поддержания своей естественной красоты, но они не меняют внешность", — добавила специалист.