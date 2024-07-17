Актёр Прилучный заявил, что его счета заблокировали из-за ошибки налоговой

Актёр Павел Прилучный заявил SHOT, что налоговая заблокировала его счета из-за ошибки: его документы потеряли при переводе из московского отделения в региональное.

Актёр Павел Прилучный заявил, что налоговая заблокировала его счета из-за ошибки. Видео © SHOT

Прилучный уверяет, что все финансовые отчётности предоставляет вовремя, даже несмотря на свой жёсткий съёмочный график. Истинная причина, по его мнению, ошибка органов: актёр 1,5 года назад перевёлся из московской ФНС в истринскую, из-за чего произошла путаница. Сегодня звезде "Мажора" пришлось ехать в налоговую и разбираться с во всём лично. Счета Прилучного уже разблокировали.