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17 июля, 12:05

Актёр Прилучный заявил, что его счета заблокировали из-за ошибки налоговой

Павел Прилучный. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Павел Прилучный. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Актёр Павел Прилучный заявил SHOT, что налоговая заблокировала его счета из-за ошибки: его документы потеряли при переводе из московского отделения в региональное.

Актёр Павел Прилучный заявил, что налоговая заблокировала его счета из-за ошибки. Видео © SHOT

Прилучный уверяет, что все финансовые отчётности предоставляет вовремя, даже несмотря на свой жёсткий съёмочный график. Истинная причина, по его мнению, ошибка органов: актёр 1,5 года назад перевёлся из московской ФНС в истринскую, из-за чего произошла путаница. Сегодня звезде "Мажора" пришлось ехать в налоговую и разбираться с во всём лично. Счета Прилучного уже разблокировали.

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Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце себе, чтобы не платить ей алименты

О том, что счета актёра Прилучного заблокировала ФНС, сообщалось ранее. В связи с этим звезда "Закрытой школы" не мог пользоваться счетами в трёх банках, которые привязаны к его ИП.

Александра Вишнякова
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