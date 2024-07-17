ФНС заблокировала счета актёра Павла Прилучного
Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge
Счета актёра Павла Прилучного заблокировала ФНС из-за того, что он не предоставил вовремя налоговую декларацию. Об этом узнал SHOT.
В связи с этим звезда "Закрытой школы" не может пользоваться счетами в трёх банках, которые привязаны к его ИП. Актёр должен был предоставить декларацию до 3 июля. Теперь актёру предстоит разбираться с налоговиками.
Сейчас Прилучный судится с Муцениеце из-за детей. Впрочем, для них это не первые судебные разбирательства по данному вопросу — прошлой осенью актриса уже пыталась заставить экс-супруга через суд выплачивать 30% от своего дохода алиментами. К слову, сам артист сейчас состоит в браке с артисткой театра и кино Зепюр Брутян, в мае 2023 года у них родился сын, и они уже планируют второго ребёнка.