ФНС заблокировала счета актёра Павла Прилучного

Счета актёра Павла Прилучного заблокировала ФНС из-за того, что он не предоставил вовремя налоговую декларацию. Об этом узнал SHOT.

В связи с этим звезда "Закрытой школы" не может пользоваться счетами в трёх банках, которые привязаны к его ИП. Актёр должен был предоставить декларацию до 3 июля. Теперь актёру предстоит разбираться с налоговиками.