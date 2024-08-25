Косметолог назвала серьёзную ошибку молодости, которая с возрастом становится проблемой

Сегодня люди отказываются от образов, разрекламированных глянцевыми журналами. Современные тенденции предполагают естественные формы и контуры, рассказала врач-косметолог Оксана Чащина.

«Понимая это, нужно грамотно расставлять акценты и приоритеты в стремлении измениться и омолодиться. И лучше доверить это профессионалу — врачу-косметологу с чувством вкуса и умением анатомически правильно «выстроить» лицо человека», — отметила эксперт в разговоре с РИАМО.

Однако некоторые люди допускают серьёзную ошибку в молодости, которая потом становится проблемой. По словам косметолога, если в молодости человек не прикладывает достаточно усилий, чтобы выглядеть красиво, то с возрастом задача усложняется.