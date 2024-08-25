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25 августа, 10:43

Косметолог назвала серьёзную ошибку молодости, которая с возрастом становится проблемой

Косметолог Чащина рассказала, что сегодня в моде естественные формы

Сегодня люди отказываются от образов, разрекламированных глянцевыми журналами. Современные тенденции предполагают естественные формы и контуры, рассказала врач-косметолог Оксана Чащина.

«Понимая это, нужно грамотно расставлять акценты и приоритеты в стремлении измениться и омолодиться. И лучше доверить это профессионалу — врачу-косметологу с чувством вкуса и умением анатомически правильно «выстроить» лицо человека», — отметила эксперт в разговоре с РИАМО.

Однако некоторые люди допускают серьёзную ошибку в молодости, которая потом становится проблемой. По словам косметолога, если в молодости человек не прикладывает достаточно усилий, чтобы выглядеть красиво, то с возрастом задача усложняется.

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Ранее косметолог раскрыла базовые принципы красоты. До этого россиянам объяснили, как по коже определить недостаток гормонов.

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Freepik / Holiak

Борис Эльфанд
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