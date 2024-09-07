Природный антибиотик: Эксперт рассказал про чудо-мох, который спасёт кожу от акне

Исландский мох стал популярным ингредиентом в косметике для проблемной кожи, благодаря своим свойствам. Научные исследования доказали, что эта природная добавка обладает антисептическим и противовоспалительным эффектом.

Основатель бренда «Живое дерево — Living Tree» Сергей Старицын в беседе с «Газетой.ru» объяснил, что главный компонент мха — усниновая кислота — мощный природный антибиотик. Он эффективен против бактерий, вызывающих акне.

«Научные исследования подтверждают, что исландский мох помогает в лечении кожных заболеваний. Например, исследование 2019 года показало, что гидрогель, содержащий усниновую кислоту, обладает выраженным антибактериальным эффектом против Propionibacterium acnes», — рассказал специалист.

Мох также содержит витамины A, B5, C и E, которые улучшают регенерацию кожи и предотвращают воспаления. Старицин добавил, что использование косметических средств с этой добавкой поможет ускорить процесс заживления постакне и улучшить общий тонус кожи.