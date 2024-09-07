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7 сентября, 19:57

Природный антибиотик: Эксперт рассказал про чудо-мох, который спасёт кожу от акне

Эксперт Старицын: Исландский мох помогает бороться с акне

Исландский мох стал популярным ингредиентом в косметике для проблемной кожи, благодаря антисептическим и противовоспалительным свойствам. Обложка © unsplash /Barbara Krysztofiak

Исландский мох стал популярным ингредиентом в косметике для проблемной кожи, благодаря антисептическим и противовоспалительным свойствам. Обложка © unsplash /Barbara Krysztofiak

Исландский мох стал популярным ингредиентом в косметике для проблемной кожи, благодаря своим свойствам. Научные исследования доказали, что эта природная добавка обладает антисептическим и противовоспалительным эффектом.

Основатель бренда «Живое дерево — Living Tree» Сергей Старицын в беседе с «Газетой.ru» объяснил, что главный компонент мха — усниновая кислота — мощный природный антибиотик. Он эффективен против бактерий, вызывающих акне.

«Научные исследования подтверждают, что исландский мох помогает в лечении кожных заболеваний. Например, исследование 2019 года показало, что гидрогель, содержащий усниновую кислоту, обладает выраженным антибактериальным эффектом против Propionibacterium acnes», — рассказал специалист.

Мох также содержит витамины A, B5, C и E, которые улучшают регенерацию кожи и предотвращают воспаления. Старицин добавил, что использование косметических средств с этой добавкой поможет ускорить процесс заживления постакне и улучшить общий тонус кожи.

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Различными антиоксидантными свойствами за счёт витаминов С и Е обладает и масло чёрного тмина. Оно способно помочь улучшить качество кожи и уменьшить проявления акне, если начать его употреблять внутрь.

Артём Гапоненко
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