Врач объяснила, с какими существами люди делят кровать и как часто нужно менять постельное бельё

Не существует чётких научных обоснований того, как часто нужно менять постельное бельё. Для здоровых людей это дело привычки, однако лучше всего проводить эту процедуру не реже чем раз в две недели, что особенно актуально для людей, страдающих рядом недугов. Об этом рассказала дерматолог Александра Филёва.

По её словам, кровать является идеальной средой обитания для микроскопических пылевых клещей, которые не представляют угрозу для здорового человека. Однако они опасны для людей с аллергией, астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, уточнила эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Кроме того, за чистотой постельного белья должны следить люди, страдающие кожными недугами, например дерматозом, потому что любые повреждения открывают путь для проникновения инфекций в организм.

«Так что, если есть трещины, ссадины или воспаление, стоит менять постель не реже одного раза в неделю или две. Остальным — руководствоваться исключительно собственными предпочтениями», — подчеркнула врач.