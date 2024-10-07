Москвичей предупредили о резком похолодании до +6 градусов в середине недели

Москвичам и гостям города рассказали о погоде в ближайшие дни. После нехарактерного для октября тепла в понедельник и во вторник температура воздуха в столице резко упадёт в среду и составит всего +6…+8 градусов. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По словам эксперта, 7 октября столбики термометров будут показывать на шесть градусов выше нормы. Воздух в этот день прогреется до +16…+18 градусов, что характерно для конца августа и начала сентября, но никак не для второго осеннего месяца. 8 октября начнётся постепенное похолодание до +12…+14 градусов, возможен дождь. А вот 9 октября станет совсем холодно из-за пришедшего в Москву циклона.

«Еле-еле столбик термометра будет переползать через пятиградусную отметку днём. В Москве максимальное значение +6...+8 градусов, а по области до +5 градусов дневная максимальная температура», — рассказал Вильфанд.