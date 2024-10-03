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3 октября, 12:53

Эксперт объяснила, почему майские жуки атаковали Подмосковье, ведь уже не сезон

Биолог Трофимова: Майские жуки проснулись в сентябре из-за тёплой погоды

В Подмосковье, несмотря на осень, начали активничать майские жуки. Насекомые могли проснуться из-за достаточно тёплой сентябрьской погоды, которая соответствовала майским показателям, а температура воздуха была на семь градусов выше нормы, рассказала Life.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.

Обычно они летают с конца апреля до середины июня. В этом году лёт насекомых проходил с большим опозданием. Весной 2024 года они появились в конце мая, что можно объяснить резким похолоданием с минусовыми показателями. Массового лёта жуков в этот раз не наблюдалось.

Ольга Трофимова

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог

Трофимова объяснила, что жизнь жуков не такая уж и длинная. Самка откладывает яйца и погибает. Яйцо развивается примерно полтора месяца, потом из него выходит личинка, которая растёт, трижды линяет и после последней линьки превращается в куколку. Ещё через полтора месяца появляются уже взрослые жуки, которые обычно зимуют в почве до следующей весны. После вылета насекомые живут около месяца.

«В случае тёплой погоды жуки могут начать летать осенью, что мы и наблюдаем в 2024 году. Первыми всегда выходят самцы. Если успеют выйти и самки, то жуки спарятся и отложат яйца», пояснила эксперт в беседе с Life.ru.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему в этом году жители России почти не слышали жужжания майских жуков. По словам энтомолога, это является вполне нормальным явлением. Обычно эти насекомые в большом количестве могут появиться лишь раз в четыре года. Эксперт добавил, что взрослые жуки относительно безобидны, а вот личинки могут нанести серьёзный вред.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SanderMeertinsPhotography

Ольга Годуненко
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