Заморозки ни при чём: Учёный пролил свет на загадочное исчезновение майских жуков в этом году

Во многих регионах Центральной России в этом году практически не слышно жужжания майских жуков. Энтомолог, доктор биологических наук Сергей Ижевский пояснил, что это не связано с заморозками в последнем месяце весны, а является вполне нормальным явлением.

По словам учёного, этот вид насекомых в большом количестве появляется раз в четыре года. В основном личинки майского жука живут в почве и питаются корешками растений. У них также есть четыре стадии взросления, после которых личинки превращаются сначала в куколок, а затем в жуков.

Эксперт также отметил, что взрослые особи относительно безобидны, а вот личинки могут нанести серьёзный вред.

"Личинки живут и развиваются в почве, и единственное место, где майские хрущи наносят заметный вред, — это лесные питомники, в которых выращивают саженцы хвойных, главным образом сосен. Когда высаживают эти маленькие сосенки, то личинки повреждают корешки растений", — заключил Ижевский в эфире радио Sputnik.