Плесень и жуки: Россиянам посоветовали не валяться в кишащих вредителями осенних листьях Эксперт Золотарева: Опавшие листья опасны для людей и животных из-за плесени 29 сентября, 03:30 Во время прения осенних листьев происходит активное размножение плесневых грибков, которые опасны для здоровья людей и животных. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

В осенний период опавшие листья могут показаться безобидной частью природного цикла, однако эксперты предупреждают о возможных рисках для здоровья. Cтарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала Life.ru, что во время их прения активно размножаются плесневые грибки, которые опасны для людей и животных.

Стоит избегать мест с большим количеством разлагающихся листьев во время прогулок с домашними питомцами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Osetrik

По словам специалиста, плесневые грибки выделяют споры, крайне опасные для дыхательной системы человека. Их вдыхание способно привести к ряду респираторных заболеваний. Особую угрозу это представляет для лиц, страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также для людей с аллергией и ослабленным иммунитетом. Симптоматика, связанная с воздействием спор, может включать кашель, затруднённое дыхание, заложенность носа и аллергические реакции. В особо тяжёлых случаях возможно развитие грибковых инфекций лёгких, требующих серьёзного медицинского вмешательства, предупредила собеседница Life.ru.

«Кроме того, не стоит упускать из виду возможные риски для домашних животных, которые часто контактируют с опавшими листьями во время прогулок. Они могут случайно вдохнуть споры или съесть разлагающиеся листья, что также способно привести к возникновению заболеваний. Ветеринарные наблюдения фиксируют случаи аллергических реакций и интоксикаций у питомцев, вызванных контактом с плесневыми грибками», — сообщила специалист.

Размножающиеся в листьях плесневые грибки выделяют споры, крайне опасные для дыхательной системы человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

Опавшие листья также становятся убежищем для мелких вредителей, таких как мокрицы и жуки, которые могут указывать на плохую вентиляцию и повышенную влажность. Мухи, размножающиеся в таких условиях, также могут переносить патогенные микроорганизмы. Неприятные последствия способны затронуть не только здоровье людей и четвероногих, но и состояние участков, где листья остаются в больших количествах.

Своевременная уборка листьев может предотвратить накопление органического материала, который привлекает вредителей. Также стоит избегать мест с большим количеством разлагающихся листьев во время прогулок с домашними питомцами, чтобы снизить риск контакта с опасными микроорганизмами. В конечном счёте, понимание этих рисков поможет сохранить здоровье как людей, так и животных в осенний период.

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Авторы Андрей Горяничев