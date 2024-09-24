Какие дикие животные обитают в подмосковных лесах осенью и что делать при встрече с ними

Осень в Подмосковье — это не только золотые листья и прохладный воздух, но и оживление лесных обитателей. Животные готовятся к зиме, активно кормятся, а некоторые ведут себя особенно заметно. Встретить дикого зверя на прогулке в осеннем лесу не редкость, но важно знать, как вести себя в такой ситуации. Рассказываем, кто живёт в подмосковных лесах и как избежать неприятных последствий при встрече с ними.

Лоси — лесные великаны, которые легко напугают

Что делать, если в лесу встретил лося. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ondrej Prosicky

Лоси — крупные и довольно пугливые животные. Встретить их можно в Лосином Острове и других лесах Подмосковья. В осенний период они становятся более активными, часто переходят дороги и даже появляются на окраинах городов.

Что делать при встрече с лосем

Самое важное правило при встрече с лосем — сохранять спокойствие. Не подходите близко и не пытайтесь кормить животное. Оно может испугаться резких движений и повести себя непредсказуемо. Если лось всё-таки оказался рядом, спокойно отступите, не делая резких движений. Важно помнить, что даже такой внушительный зверь боится человека и старается уйти при малейшей опасности.

Лисы — красивые, но своенравные хищники

Что делать при встрече с диким животным в лесу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ondrej Prosicky

Рыжие красавицы не так пугливы, как другие животные, и могут подойти достаточно близко к человеку. Они любят осенние прогулки вдоль тропинок и не боятся показываться на глаза.

Что делать при встрече с лисой в лесу

Хотя лисы обычно неагрессивны, не стоит их недооценивать. Особенно осторожными следует быть владельцам собак: лисы могут спровоцировать животных на драку. При встрече с хищником лучше просто наблюдать на расстоянии. Не пытайтесь гладить его или кормить с рук: лисы остаются дикими животными, переносящими бешенство, даже если кажутся дружелюбными.

Кабаны — шустрые обитатели лесов

Опасные обитатели подмосковных лесов: что делать при встрече с кабаном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Кабаны часто выбираются на поиски желудей и других лакомств осенью, поэтому шансы встретить их в подмосковных лесах велики. Эти животные активны, особенно когда ищут еду, и могут представлять опасность, если их спровоцировать.

Что делать, если встретил кабана

Никогда не приближайтесь к кабану, особенно если рядом детёныши: самка будет защищать потомство любой ценой. При встрече с кабаном медленно отходите назад, не отворачиваясь и не делая резких движений. Если животное начнёт проявлять агрессию, постарайтесь забраться на возвышенность или спрятаться за деревом.

Белки и зайцы — безобидные, но всё же дикие

Осенние животные Подмосковья: кого можно встретить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Белки и зайцы — самые частые обитатели подмосковных лесов. Осенью они запасаются едой на зиму и часто появляются у тропинок в поисках орехов или ягод. Эти животные не представляют опасности для человека, но всё же не стоит их трогать или кормить неподходящей пищей.

Чем кормить диких зайцев и белок

Например, зайцам не следует давать хлеб или сладости. Это нарушает их пищеварение. Если хотите угостить белку, берите с собой несолёные орехи или сушёные яблоки. Главное — не давайте лакомства с рук, чтобы не нарушать естественный страх животного перед человеком.

Как вести себя в осеннем лесу

Какие дикие животные обитают в лесах Подмосковья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekateryna Zubal

Чтобы встреча с лесными обитателями не обернулась неприятностями, важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не шумите и не делайте резких движений, чтобы не пугать животных. Во-вторых, не пытайтесь кормить хищников или крупных зверей — это может быть опасно и для вас, и для них. В-третьих, держите собак на поводке и не позволяйте им убегать в лес.