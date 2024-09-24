Какие дикие животные обитают в подмосковных лесах осенью и что делать при встрече с ними
Лоси, лисы и кабаны — кто прячется в подмосковных лесах осенью и может быть опасен для грибников. Life.ru рассказывает основные принципы безопасной прогулки с опасными соседями.
Осень в Подмосковье — это не только золотые листья и прохладный воздух, но и оживление лесных обитателей. Животные готовятся к зиме, активно кормятся, а некоторые ведут себя особенно заметно. Встретить дикого зверя на прогулке в осеннем лесу не редкость, но важно знать, как вести себя в такой ситуации. Рассказываем, кто живёт в подмосковных лесах и как избежать неприятных последствий при встрече с ними.
Лоси — лесные великаны, которые легко напугают
Что делать, если в лесу встретил лося. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ondrej Prosicky
Лоси — крупные и довольно пугливые животные. Встретить их можно в Лосином Острове и других лесах Подмосковья. В осенний период они становятся более активными, часто переходят дороги и даже появляются на окраинах городов.
Что делать при встрече с лосем
Самое важное правило при встрече с лосем — сохранять спокойствие. Не подходите близко и не пытайтесь кормить животное. Оно может испугаться резких движений и повести себя непредсказуемо. Если лось всё-таки оказался рядом, спокойно отступите, не делая резких движений. Важно помнить, что даже такой внушительный зверь боится человека и старается уйти при малейшей опасности.
Лисы — красивые, но своенравные хищники
Что делать при встрече с диким животным в лесу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ondrej Prosicky
Рыжие красавицы не так пугливы, как другие животные, и могут подойти достаточно близко к человеку. Они любят осенние прогулки вдоль тропинок и не боятся показываться на глаза.
Что делать при встрече с лисой в лесу
Хотя лисы обычно неагрессивны, не стоит их недооценивать. Особенно осторожными следует быть владельцам собак: лисы могут спровоцировать животных на драку. При встрече с хищником лучше просто наблюдать на расстоянии. Не пытайтесь гладить его или кормить с рук: лисы остаются дикими животными, переносящими бешенство, даже если кажутся дружелюбными.
Кабаны — шустрые обитатели лесов
Опасные обитатели подмосковных лесов: что делать при встрече с кабаном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre
Кабаны часто выбираются на поиски желудей и других лакомств осенью, поэтому шансы встретить их в подмосковных лесах велики. Эти животные активны, особенно когда ищут еду, и могут представлять опасность, если их спровоцировать.
Что делать, если встретил кабана
Никогда не приближайтесь к кабану, особенно если рядом детёныши: самка будет защищать потомство любой ценой. При встрече с кабаном медленно отходите назад, не отворачиваясь и не делая резких движений. Если животное начнёт проявлять агрессию, постарайтесь забраться на возвышенность или спрятаться за деревом.
Белки и зайцы — безобидные, но всё же дикие
Осенние животные Подмосковья: кого можно встретить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee
Белки и зайцы — самые частые обитатели подмосковных лесов. Осенью они запасаются едой на зиму и часто появляются у тропинок в поисках орехов или ягод. Эти животные не представляют опасности для человека, но всё же не стоит их трогать или кормить неподходящей пищей.
Чем кормить диких зайцев и белок
Например, зайцам не следует давать хлеб или сладости. Это нарушает их пищеварение. Если хотите угостить белку, берите с собой несолёные орехи или сушёные яблоки. Главное — не давайте лакомства с рук, чтобы не нарушать естественный страх животного перед человеком.
Как вести себя в осеннем лесу
Какие дикие животные обитают в лесах Подмосковья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekateryna Zubal
Чтобы встреча с лесными обитателями не обернулась неприятностями, важно соблюдать несколько простых правил.
Во-первых, не шумите и не делайте резких движений, чтобы не пугать животных.
Во-вторых, не пытайтесь кормить хищников или крупных зверей — это может быть опасно и для вас, и для них.
В-третьих, держите собак на поводке и не позволяйте им убегать в лес.
Осенние прогулки в лесу — отличная возможность насладиться природой и увидеть её диких обитателей. Главное — помнить, что вы находитесь в их доме, и вести себя с уважением. Тогда ни одна встреча не омрачит вашу поездку на природу. Ранее Life.ru рассказывал о пяти самых глупых породах собак.
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