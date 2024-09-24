СК и Росздравнадзор заинтересовались клиниками из расследования SHOT ПРОВЕРКИ

После расследования SHOT ПРОВЕРКИ московские следователи организовали проверку по факту оказания ненадлежащих медицинских услуг двум женщинам. Росздравнадзор тем временем пообещал проверить частную клинику, где автор выпуска без проблем арендовал кабинет стоматолога без документов.

Пострадавшая от действий косметолога без документов в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Обе пострадавшие рассказали, что доверились псевдоврачам из Москвы и Волгограда, которых нашли в соцсетях. После недешёвых операций им потребовались незамедлительная помощь профессионалов и длительное восстановление. Однако аферисты так и не понесли наказания, ведь они не имеют юридического оформления, а деньги за «услуги» им переводили по карте.

Кроме того, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области организовал проверку частной клиники DA_dental по адресу: ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп. 1. Также под проверку попал бьюти-коворкинг (Садовническая ул., 5), где косметолог делает процедуры без необходимых документов.