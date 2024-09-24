Расследование SHOT ПРОВЕРКИ о лжеврачах подтолкнуло ГД усилить контроль за сферой частных медуслуг

После разгромного расследования SHOT ПРОВЕРКИ о лжеврачах вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выдвинул инициативу по усилению контроля за арендой медицинских кабинетов. Депутат призвал хозяев медицинских центров и коворкингов проводить проверку документов и квалификации арендаторов.

Помимо этого, Даванков предложил ввести обязательное информирование клиентов, о том, что услуга им будет оказываться не реальным медработником, а человеком, который просто снял рабочее место. Команда SHOT ПРОВЕРКИ уже направила результаты журналистского расследования в Депздрав и Росздравнадзор. В своём обращении они указали клинику DA_dental, в которую смог устроиться даже корреспондент издания.