Роспотребнадзор завёл дела против «Шоколадниц» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Напомним, недавнее расследование SHOT ПРОВЕРКИ вскрыло целый вал нарушений в «Шоколадницах». В частности, в нескольких заведениях обнаружили подмену сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки, а также ненадлежащий температурный режим хранения. Кроме того, в некоторых кофейнях заметили и насекомых. После публикации материала Роспотребнадзор забрал на экспертизу из ресторанов 14 килограммов продукции, которую признали опасной.