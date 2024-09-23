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23 сентября, 09:38

Роспотребнадзор завёл дела против «Шоколадниц» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Роспотребнадзор завёл дела против «Шоколадниц» из-за антисанитарии

Логотип «Шоколадницы». Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

Логотип «Шоколадницы». Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

Роспотребнадзор подтвердил обнаруженную SHOT ПРОВЕРКОЙ антисанитарию в московской сети кофеен «Шоколадница». Возбуждены дела об административных нарушениях, теперь заведениям грозят штрафы.

Напомним, недавнее расследование SHOT ПРОВЕРКИ вскрыло целый вал нарушений в «Шоколадницах». В частности, в нескольких заведениях обнаружили подмену сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки, а также ненадлежащий температурный режим хранения. Кроме того, в некоторых кофейнях заметили и насекомых. После публикации материала Роспотребнадзор забрал на экспертизу из ресторанов 14 килограммов продукции, которую признали опасной.

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Наталья Демьянова
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