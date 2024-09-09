14 кг опасной продукции: Роспотребнадзор нашёл массу нарушений в «Шоколаднице»

Огромное количество нарушений было выявлено в московских кофейнях «Шоколадница» после того, как SHOT ПРОВЕРКА организовала своё расследование. Роспотребнадзор продолжает изучать продукцию в лаборатории. Должностным лицам грозит административное наказание.

Нарушения, выявленные в московских кофейнях «Шоколадница». Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Ранее SHOT ПРОВЕРКА выявила жуткую антисанитарную катастрофу в двух заведениях «Шоколадница». Все случаи загрязнения и ужаса подтвердили сотрудники столичного ведомства. Сейчас в кафе снято 14 килограммов потенциально опасной продукции.

Также было известно о том, что в «Шоколадницах» не соблюдают температурный режим хранения, график уборки и правила маркировки, а производственные помещения не соответствуют санитарным нормам. В заведениях были замечены самые незаметные «гости» — насекомые, а клиентских зонах сама по себе жила грязь.

Роспотребнадзор уже направил соответствующее заявление в столичную прокуратуру и взял пробы 23 готовых блюд для проведения лабораторных исследований. Должностные лица в ближайшее время получат различные предупреждения и штрафы за нарушения санитарного законодательства. В этот момент, кстати, в «Шоколаднице» помпезно празднуют 60 лет со дня создания.