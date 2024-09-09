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9 сентября, 13:49

14 кг опасной продукции: Роспотребнадзор нашёл массу нарушений в «Шоколаднице»

SHOT: Роспотребнадзор начал серьёзную проверку в кофейнях «Шоколадница»

Огромное количество нарушений было выявлено в московских кофейнях «Шоколадница» после того, как SHOT ПРОВЕРКА организовала своё расследование. Роспотребнадзор продолжает изучать продукцию в лаборатории. Должностным лицам грозит административное наказание.

Нарушения, выявленные в московских кофейнях «Шоколадница». Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Нарушения, выявленные в московских кофейнях «Шоколадница». Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Ранее SHOT ПРОВЕРКА выявила жуткую антисанитарную катастрофу в двух заведениях «Шоколадница». Все случаи загрязнения и ужаса подтвердили сотрудники столичного ведомства. Сейчас в кафе снято 14 килограммов потенциально опасной продукции.

Также было известно о том, что в «Шоколадницах» не соблюдают температурный режим хранения, график уборки и правила маркировки, а производственные помещения не соответствуют санитарным нормам. В заведениях были замечены самые незаметные «гости» — насекомые, а клиентских зонах сама по себе жила грязь.

Роспотребнадзор уже направил соответствующее заявление в столичную прокуратуру и взял пробы 23 готовых блюд для проведения лабораторных исследований. Должностные лица в ближайшее время получат различные предупреждения и штрафы за нарушения санитарного законодательства. В этот момент, кстати, в «Шоколаднице» помпезно празднуют 60 лет со дня создания.

В «Шоколаднице» назвали недопустимой антисанитарию после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ
В «Шоколаднице» назвали недопустимой антисанитарию после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ

Напомним, что ранее SHOT ПРОВЕРКА провела глобальную операцию по выявлению различных нарушений в ресторанах известной сети. Специалисты заметили подмену сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки производственных помещений. После публикации расследования, заведениями заинтересовались в Роспотребнадзоре и Прокуратуре. Также «Шоколадница» начала своё внутреннее расследование. Руководство кафе пообещало уволить сотрудников, причастных к антисанитарной катастрофе. Полный выпуск расследования смотрите здесь.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Наталья Афонина
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