"Шоколадница" проводит внутреннее расследование после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ
"Шоколадница" проводит внутреннее расследование после нового выпуска SHOT ПРОВЕРКИ. В беседе с редакцией руководство сети кофеен пообещало уволить всех сотрудников, причастных к антисанитарной катастрофе в их заведениях.
В департаменте управления качеством "Шоколадницы" заявили, что обучают сотрудников и регулярно контролируют их работу на всех этапах. А если поступают жалобы и замечания — незамедлительно инициируют внеплановую проверку.
Напомним, SHOT ПРОВЕРКА обнаружила подмену сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки производственных помещений в ресторанах известной сети. После публикации расследования, заведениями заинтересовались в Роспотребнадзоре и Прокуратуре. Полный выпуск расследования смотрите здесь.
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