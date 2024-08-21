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21 августа, 10:31

"Шоколадница" проводит внутреннее расследование после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ

"Шоколадница" проводит внутреннее расследование после нового выпуска SHOT ПРОВЕРКИ. В беседе с редакцией руководство сети кофеен пообещало уволить всех сотрудников, причастных к антисанитарной катастрофе в их заведениях.

Нарушение санитарных норм в "Шоколаднице". Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В департаменте управления качеством "Шоколадницы" заявили, что обучают сотрудников и регулярно контролируют их работу на всех этапах. А если поступают жалобы и замечания — незамедлительно инициируют внеплановую проверку.

Нарушение санитарных норм в "Шоколаднице". Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Напомним, SHOT ПРОВЕРКА обнаружила подмену сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки производственных помещений в ресторанах известной сети. После публикации расследования, заведениями заинтересовались в Роспотребнадзоре и Прокуратуре. Полный выпуск расследования смотрите здесь.

Просрочка, полуфабрикаты, долго и дорого: Что скрывается за витринами знаменитой сети кафе «Шоколадница»
Просрочка, полуфабрикаты, долго и дорого: Что скрывается за витринами знаменитой сети кафе «Шоколадница»
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Telegram / Шоколадница

Александра Мышляева
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