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21 августа, 09:23

Кофейнями сети "Шоколадница" заинтересовались в Прокуратуре после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Роспотребнадзор и Прокуратура проверят кофейни сети "Шоколадница"

Роспотребнадзор и Прокуратура проверят кофейни сети "Шоколадница" после расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Запросы в ведомства отправлены депутатом Госдумы Сергеем Каргиновым, вице-президентом российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иваном Мельниковым и редакцией SHOT.

Адреса "Шоколадницы", куда наведались "тайные агенты":

— г. Москва, ул. Площадь Победы, 1, корп. Б

— г. Москва, ул. Свободный проспект, 33

В этих заведениях были обнаружены подмена сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки производственных помещений. И много чего ещё интересного. Полный выпуск смотрите здесь.

Просрочка, полуфабрикаты, долго и дорого: Что скрывается за витринами знаменитой сети кафе «Шоколадница»
Просрочка, полуфабрикаты, долго и дорого: Что скрывается за витринами знаменитой сети кафе «Шоколадница»

А ранее "агенты" SHOT ПРОВЕРКИ внедрились в магазины сети SPAR и нашли там просрочку в готовой еде, перебив маркировки и грязь. Для приготовления пищи сотрудники супермаркетов используют любые, даже давно пропавшие, продукты. К примеру, испорченную курицу кладут в бутерброды, а давно просроченную колбасу и пропавшие грибы добавляют в пиццу. В Госдуме уже потребовали проверить SPAR. Редакция SHOT ПРОВЕРКИ также направила обращение в Роспотребнадзор, прикрепив результаты своего расследования. В итоге ведомство изъяло 350 кг гнили и просрочки.

Обложка ©

Александр Манзюк/ТАСС

Николь Вербер
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