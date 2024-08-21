Кофейнями сети "Шоколадница" заинтересовались в Прокуратуре после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
Роспотребнадзор и Прокуратура проверят кофейни сети "Шоколадница"
Роспотребнадзор и Прокуратура проверят кофейни сети "Шоколадница" после расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Запросы в ведомства отправлены депутатом Госдумы Сергеем Каргиновым, вице-президентом российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иваном Мельниковым и редакцией SHOT.
Адреса "Шоколадницы", куда наведались "тайные агенты":
— г. Москва, ул. Площадь Победы, 1, корп. Б
— г. Москва, ул. Свободный проспект, 33
В этих заведениях были обнаружены подмена сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки производственных помещений. И много чего ещё интересного. Полный выпуск смотрите здесь.
А ранее "агенты" SHOT ПРОВЕРКИ внедрились в магазины сети SPAR и нашли там просрочку в готовой еде, перебив маркировки и грязь. Для приготовления пищи сотрудники супермаркетов используют любые, даже давно пропавшие, продукты. К примеру, испорченную курицу кладут в бутерброды, а давно просроченную колбасу и пропавшие грибы добавляют в пиццу. В Госдуме уже потребовали проверить SPAR. Редакция SHOT ПРОВЕРКИ также направила обращение в Роспотребнадзор, прикрепив результаты своего расследования. В итоге ведомство изъяло 350 кг гнили и просрочки.
Александр Манзюк/ТАСС