Роспотребнадзор изъял 350 кг гнили и просрочки из SPAR после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

350 килограммов опасной продукции изъято из супермаркетов SPAR после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Кухня опечатана, руководству грозят штрафы, а магазинам — закрытие.

Сотрудники московского Роспотребнадзора подтвердили выявленную нашей редакцией антисанитарную катастрофу в двух супермаркетах SPAR: на Ферганской, 21, и на Ленинской Слободе, 26с2, — в тех самых, где продавали тухлую курицу и в вонючих перчатках лепили пиццу из просрочки (документ об итогах проверки ведомства есть в нашем распоряжении).

Опустевшие отделы собственного производства "Спара" на Ферганской, 21. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Кулинария и кухня в "Спаре" на Ферганской закрыты. Теперь "мёртвая" колбаса и почерневшие грибы не попадут в вашу пиццу, а грязные овощи избегут салатиков и супчиков. Однако, несмотря на постановление Роспотребнадзора опечатать кухни обоих магазинов, на Ленинской Слободе потенциально опасные продукты ещё можно заметить на прилавках.

Руководство сети SPAR отказывается называть причины фантастического вредительства своих сотрудников, о котором все узнали благодаря работе тайного агента SHOT ПРОВЕРКИ, и продолжает хранить напряжённое молчание.

Тем временем ответственных лиц ждёт суд. По протоколам, составленным Роспотребнадзором по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", компании грозят штрафы, а супермаркетам — закрытие на срок до 90 суток.