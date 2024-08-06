"Безобразие": Внук Зюганова потребовал проверить магазины SPAR после скандального разоблачения

Как подчеркнул Зюганов в беседе с Life.ru, он обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести немедленную инспекцию двух столичных супермаркетов, где были обнаружены грубейшие нарушения. При этом парламентарий пообещал лично поприсутствовать при проверке. Также, по его словам, туда следует допустить журналистов. Кроме того, Зюганов сообщил, что доложил о ситуации главе Департамента торговли и услуг города Москвы Алексею Немерюку, главному санитарному врачу столицы Елене Андреевой, а также префектам ЮВАО и ЮАО — Андрею Цыбину и Алексею Челышеву.