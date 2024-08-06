"Безобразие": Внук Зюганова потребовал проверить магазины SPAR после скандального разоблачения
Леонид Зюганов потребовал проверить SPAR после расследования об антисанитарии
Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид потребовал проверить сеть SPAR после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ о просрочке и антисанитарии в супермаркетах. По словам парламентария, "подобные безобразия попросту недопустимы".
Как подчеркнул Зюганов в беседе с Life.ru, он обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести немедленную инспекцию двух столичных супермаркетов, где были обнаружены грубейшие нарушения. При этом парламентарий пообещал лично поприсутствовать при проверке. Также, по его словам, туда следует допустить журналистов. Кроме того, Зюганов сообщил, что доложил о ситуации главе Департамента торговли и услуг города Москвы Алексею Немерюку, главному санитарному врачу столицы Елене Андреевой, а также префектам ЮВАО и ЮАО — Андрею Цыбину и Алексею Челышеву.
Не могу поверить, что в 2024 году в Москве покупателям просто так подсовывают просрочку! Да ещё не абы кто, а магазин SPAR. Подобные безобразия недопустимы!
Напомним, просрочка в готовой еде, наглый перебив маркировки и повсеместная грязь были обнаружены журналистами SHOT ПРОВЕРКИ в магазинах SPAR по адресам в Москве: Ферганская улица, 21, Ленинская Слобода, 26, стр. 2, "Глобал молл". Для приготовления пищи сотрудники супермаркетов используют любые, даже давно пропавшие, продукты. К примеру, испорченную курицу кладут в бутерброды, а давно просроченную колбасу и пропавшие грибы добавляют в пиццу.
ТАСС / Михаил Почуев