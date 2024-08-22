В «Шоколаднице» назвали недопустимой антисанитарию после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ

В «Шоколаднице» назвали недопустимой ситуацию с нарушением санитарных норм после выхода расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Директор по маркетингу Алексей Хованов отметил, что ресторанная сеть придаёт большое значение соблюдению правилам санпина и обеспечению безопасности клиентов.

«Мы проводим внутреннее расследование: сотрудники, которые не выполняют установленные стандарты, будут отстранены от работы. Проверяющие органы не зафиксировали нарушений, но, несмотря на это, мы делаем собственные внеплановые проверки в аккредитованных лабораториях», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что некоторые из позиций меню уже проверили. По словам Хованова, нарушений выявлено не было.