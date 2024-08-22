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22 августа, 17:21

В «Шоколаднице» назвали недопустимой антисанитарию после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ

В «Шоколаднице» назвали недопустимой ситуацию с нарушением санитарных норм после выхода расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Директор по маркетингу Алексей Хованов отметил, что ресторанная сеть придаёт большое значение соблюдению правилам санпина и обеспечению безопасности клиентов.

«Мы проводим внутреннее расследование: сотрудники, которые не выполняют установленные стандарты, будут отстранены от работы. Проверяющие органы не зафиксировали нарушений, но, несмотря на это, мы делаем собственные внеплановые проверки в аккредитованных лабораториях», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что некоторые из позиций меню уже проверили. По словам Хованова, нарушений выявлено не было.

Просрочка, полуфабрикаты, долго и дорого: Что скрывается за витринами знаменитой сети кафе «Шоколадница»
Просрочка, полуфабрикаты, долго и дорого: Что скрывается за витринами знаменитой сети кафе «Шоколадница»

Напомним, SHOT ПРОВЕРКА обнаружила подмену сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки производственных помещений в ресторанах известной сети. После публикации расследования, заведениями заинтересовались в Роспотребнадзоре и Прокуратуре. Полный выпуск расследования смотрите здесь.

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Telegram / «Шоколадница»

Александра Мышляева
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