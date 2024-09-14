Life.ru обнаружил в популярных у россиян продуктах вызывающее рак вещество

В популярных у россиян продуктах обнаружен опасный состав, который может вызвать рак. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Бензоат натрия в реакции с аскорбиновой или лимонной кислотой образует бензол — высокотоксичное канцерогенное вещество, относящееся ко второму классу опасности по ГОСТу. Химик-технолог Варвара Марченкова рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ, в каких продуктах питания можно встретить такое вредное сочетание и чем оно опасно для человека. По её словам, соединение часто образуется в пище на этапе обработки и хранения, а уровень его содержания редко контролируется производителями.











«Контроль содержания бензола в продуктах до сих пор не закреплён на государственном уровне и едва ли контролируется производителями», — объяснила эксперт.

Технолог уточнила, что в зоне риска газированные и энергетические напитки, фруктовые соки и джемы, кетчупы и соусы, а также консервированные и копчёные продукты. Поэтому всеми этими товарами не стоит злоупотреблять — в них могут оставаться как следы вещества, так и его концентрация, превышающая норму.

Бензол может оказывать целый ряд негативных эффектов на организм. Вещество ослабляет нервную и иммунные системы, разрушает костный мозг, провоцирует анемию и образование злокачественных опухолей.